Si conclude il “Trofeo Monfortese Running”. Trionfo per Nastasi e Sukharyna - Tempostretto

L’appuntamento sportivo dello scorso 21 luglio era valido come decima prova della “Messina Run Cup”.

Si conclude la quarta edizione del “Trofeo Polisportiva Monfortese Running” di corsa su strada, organizzata dalla Polisportiva Monfortese Running in collaborazione con il comune. L’evento sportivo Fidal rientra ufficialmente nel circuito della “Messina Run Cup” ed è valido come decima prova.

A trionfare nella gara dello scorso 21 luglio sono stati il mamertino Francesco Nastasi e Nadiya Sukharyna della Torrebianca. Sono stati 160 i partecipanti di tutte le età, molti dei quali distintisi per i risultati ottenuti.

Tra i giovani, spiccano particolarmente Raffaele Plazzotta, Giosuè Plazzotta e Chiara Pino, dell’Atletica Villafranca. Ottimi riscontri anche per Martina Fabio della Podistica Capo d’Orlando e Gabriele Antonazzo dell’Indomita Torregrotta nella categoria Esordienti. Per la categoria Ragazzi/e si sono distinti, invece, Sebastiano Coglitore della Polisportiva Europa e Gaia De Leo dell’Indomita. Successo nella categoria Cadetti/e per Kevin Giorgianni dell’Atletica Villafranca e Giusy Sframeli dell’Indomita e mentre per la categoria Allievi Rosario Shari Rapisarda dell’Indomita.

Combattuto lo “scontro” tra Nastasi e Natale Grosso della Podistica Messina, nella gara dei più grandi di quattro giri per complessivi 7,2 km. Il loro è stato un testa a testa che ha tenuto con il fiato sospeso, risoltosi nella penultima tornata quando Nastasi ha allungato, chiudendo poi con il tempo di 24’09”. Guadagna comunque la piazza d’onore, Natale Grosso, che si è attardato di 12”.

Sul podio, in ordine di classifica, anche Zouhir Sahran della Duilia, Ronal Mento de La Fenice, Isidoro Langone di Piano ma Arriviamo, Antonio Giorgianni del Cus Palermo, Giuseppe Pagano di Sportiamo e Davide Cucinotta della Podistica Messina.

Non c’è stata lotta, invece, nella categoria femminile che ha visto Nadiya Sukharyna sorpassare le rivali e registrare un tempo di 30’25”. Ha guadagnato il secondo posto, invece, Maria Rosa Pighetti del Team Valtellina con il crono di 31’14”. Terzo posto per Clementina Picciolo della Polisportiva Monfortese. Seguono la classifica Francesca Colafati della Fidippide, Carmela Bivona dell’Albatros 2.0, Domenica Lucia Trifirò dell’Indomita e Valentina Catania e Giorgia Sciascia, entrambe della Meeting Sporting Club.