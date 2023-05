Si continua a cercare Denise, la diciottenne caduta dal gommone sul fiume Lao - Tempostretto

Erano quaranta i ragazzi di una scuola reggina impegnati nel rafting in provincia di Cosenza: altri tre caduti in acqua sono stati recuperati

“Vicini alla famiglia di Denise Galatà che sta vivendo momenti di straziante attesa. Preghiamo e speriamo tutti assieme”, si legge sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Rizziconi, nel Reggino. Durante un’escursione in gita scolastica, 40 ragazzi stavano praticando rafting lungo il fiume Lao, nel Comune di Laino Borgo in provincia di Cosenza, quando quattro di loro sono stati sbalzati fuori da uno dei due gommoni a causa delle acque ingrossate e dell’impatto contro un masso. Una dei quattro studenti, la diciottenne Denise, non è stata recuperata e le ricerche continuano a partire dall’alba.

Sul posto, all’interno del Parco nazionale del Pollino, sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza e del distaccamento di Castrovillari e Rende, con supporto di personale Speleo alpino fluviale e del Soccorso alpino e speleologici, che hanno provveduto a mettere in salvo i 39 ragazzi.

Il rafting è un’attività sportiva consistente nella discesa in gommone di fiumi e torrenti.

