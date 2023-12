Si separano le strada tra Volley Letojanni e Andrea Torre - Tempostretto

Torre, dopo Laurendi, è il secondo atleta che cambia squadra. La società si dice pronta a rimpiazzarli sul mercato

LETOJANNI – L’Asd Volley Letojanni comunica che nella giornata odierna è stato effettuato il trasferimento, a titolo definitivo, dell’atleta Andrea Torre alla società Ciclope Bronte. Un passaggio fortemente voluto dal martello ricettore catanese che lascia la squadra letojannese con il campionato in corso, dopo quattro stagioni, e si trasferisce in terra etnea. L’Asd Volley Letojanni nelle prossime settimane, cercherà di rimpiazzare con due nuovi elementi i posti lasciati vuoti dalle partenze del palleggiatore Laurendi e di Torre, assicurandosi le prestazioni di due nuovi atleti in modo da poter concludere la stagione agonistica in maniera degna e consona al proprio nome e al proprio prestigio che sin qui l’hanno contraddistinta.