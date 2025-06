Si sprofonda nell’asfalto, la via Santa Marta è chiusa al traffico

Un tratto è interdetto in attesa dell'intervento dell'Amam

MESSINA – Non c’è pace per la strade messinesi, in attesa d’interventi strutturali. Un tratto della via Santa Marta è stato chiuso al traffico per il cedimento dell’asfalto. Un cedimento, probabilmente, della cunetta di raccolta delle acque reflue. Il Comune ha disposto, con un’ordinanza dell’11 giugno, la chiusura tra piazza Trombetta e via D’Amore. E ha dato incarico all’Amam d’intervenire, verificando la causa del problema e come rimediare.

Questo comporta, nell’attuale fase, un appesantimento del traffico sulla Circonvallazione e sul viale Europa.

