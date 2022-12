La Sicily Villafranca viaggia a ritmo playoff con Vermiglio - Tempostretto

Sempre a punti nelle ultime quattro giornate, la squadra tirrenica vittoriosa contro Lamezia nell'ultimo turno

VILLAFRANCA TIRRENA – La squadra tirrenica Sicily BVS f.lli Anastasi è una neopromossa in questo campionato nazionale maschile di Serie B di pallavolo, ma attualmente occupa la quinta posizione in classifica nel girone I. Letojanni padrona indiscussa del girone dista 8 punti, ma la seconda posizione è solo a tre lunghezze di distanza.

13 punti dopo otto giornate, nelle ultime quattro di campionato 3 vittorie e una sconfitta al tiebreak che ha comunque portato punti alla squadra adesso allenata da Valerio Vermiglio. L’ex azzurro ha ereditato la squadra dopo che mister Staiti, squalificato dopo il derby perso contro Letojanni, ha rescisso il proprio contratto a metà novembre.

Crescita esponenziale con mister Vermiglio alla guida tecnica. L’uomo della provvidenza, nel creare le giuste motivazioni, e l’ultima vittoria in ordine cronologico contro il Raffaele Lamezia lo dimostra. Adesso turno di riposo in serie B per Villafranca che tornerà in campo, a Saponara, il 18 dicembre contro Vibo Valentia, ultima in classifica.

Sicily Villafranca – Lamezia 25-20 26-24 25-23

Gara attenta e ben giocata, quella della Sicily, in tutti i fondamentali, coronata da una prestazione al tempo stesso dalle note perfettamente accordate ma anche fuori pentagramma perché, a dirla tutta, nessuno alla vigilia si aspettava si potesse, in così poco tempo, risalire l’albero maestro della classifica, puntando ai gradini da cui tutto sarà più facile.

Tra i singoli, Emanuele Corso è tornato l’opposto che tutti abbiamo imparato ad apprezzare, come Francesco Pugliatti sembra aver trovato finalmente il suo personale filo di Arianna. Sono loro che, domenica, hanno fato la differenza, accarezzando la cresta al gallo e facendolo cantare dall’alba al tramonto, dal primo servizio all’esultanza per l’ultimo punto.

Vermiglio: “Buon atteggiamento in campo”

Con il giusto allenamento e l’intensità in gara, si può vincere con tutti. Mister Valerio ha fatto un upgrade a livello tecnico, tattico e caratteriale. Grande entusiasmo, adesso, attorno a questi ragazzi ma sono arrivati gli infortuni di Carmelo Mazza e Gianluca Schipilliti a guastare un pizzico il momento della Sicily.

Le dichiarazioni di coach Valerio Vermiglio al termine della gara contro Lamezia: “Sicuramente un risultato bellissimo ma che si porta dietro anche un paio di infortuni di cui dovremo prendere consapevolezza nella settimana entrante. Fortunatamente il prossimo turno si riposa e potremo allenarci sui vari aspetti in maniera più approfondita e soprattutto curare chi ha bisogno e vedere quanto sarà piena l’infermeria e come svuotarla. Nel frattempo si lavorerà per prepararci alla settimana successiva, partendo dalla positività del risultato, ma soprattutto dal nostro atteggiamento tenuto in campo, cominciando a giocare a pallavolo come sappiamo fare senza inventarci nulla”.

