Sicurezza e degrado nelle periferie, la Commissione parlamentare a Messina

Tappa al Comune e in Prefettura lunedì 27 ottobre. In programma la visita di alcune baraccopoli

MESSINA – Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie: un passaggio è in programma a Messina. Lunedì 27 ottobre la Commissione parlamentare sarà in missione nella città dello Stretto con una delegazione di deputati presieduta dal presidente, Alessandro Battilocchio (Forza Italia).

Si prevedono incontri in Municipio con il sindaco Federico Basile e in Prefettura con il questore Annino Gargano e con i comandanti provinciali di Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’assessora del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Sicilia, Elvira Amata (in qualità di delegata del commissario straordinario del governo per il risanamento della baraccopoli di Messina, Renato Schifani) e con il commissario straordinario dell’Iacp di Messina, Giovanni Rovito.

I commissari presenti, sia di maggioranza che di opposizione, proseguiranno la missione nel pomeriggio a Messina con dei sopralluoghi. In particolare, tra le tappe, si comincia alle ore 16:30 con alcune baraccopoli, per proseguire con altre realtà in aree marginali che saranno specificate nel corso del punto stampa. Nella mattina del giorno successivo, martedì 28 ottobre, i deputati visiteranno a Catania l’Istituto omnicomprensivo statale “Angelo Musco”.