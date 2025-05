Sicurezza stradale lungo i litorali: il piano tra etilometro, autovelox e controlli

Nessuna postazione fissa ma presenza costante della polizia municipale soprattutto nel weekend

MESSINA – Si è parlato di sicurezza stradale e delle strategie della polizia municipale in vista dell’estate sui litorali messinesi durante la seduta odierna della sesta commissione consiliare, presieduta da Giuseppe Busà. Presenti l’assessore Roberto Cicala e il comandante Giovanni Giardina, per parlare con i consiglieri della situazione attuale.

Inizialmente a parlare sono stati il consigliere Cipolla che ha chiesto se ci fossero in programma anche postazioni fisse e il consigliere Carbone, tornato a parlare di una possibile gestione interforze che possa aiutare i gestori delle attività fuori dai locali negli orari di chiusura. Poi la consigliera Di Ciuccio che invece ha chiesto se fosse prevista l’istallazione di eventuali dissuasori di velocità in prossimità dei lidi vista la presenza di tanti bambini e famiglie.

Cicala: “No a postazioni fisse”

A rispondere è stato l’assessore Cicala, che ha pure sottolineato, però, i problemi legati all’organico attuale: “In estate aumentano le attività, suolo pubblico e controlli vari. E bisogna dare anche un’impronta da città ordinata. Non è semplice con l’organico attuale. L’arrivo dei nuovi 122 vigili? Quasi sicuramente non si arriverà in estate”. Cicala ha spiegato, infatti, che anche se l’iter per le nuove assunzioni dovessero essere completate entro luglio, si arriverebbe a fine estate ed è verosimile che l’apporto dei nuovi agenti potrà essere decisivo soprattutto nella stagione 2026. L’assessore ha poi aggiunto: “Tra controlli, esodo e controesodo e turnazioni varie non potremo fare postazioni fisse. Bisognerà lavorare molto sulla prevenzione. I dossi, ad esempio, sono una buona idea per prevenire problemi legati all’alta velocità. Ma abbiamo bisogno che ci aiutino anche i lidi”. Un appello, quest’ultimo, che era stato lanciato anche dall’assessore Finocchiaro ieri durante la terza commissione, in cui si è parlato della Movida estiva.

Giardina: “Presenti soprattutto nei weekend”

Poi Giardina che ha parlato della strategia a cui si sta pensando: “La polizia municipale sarà presente e faremo in modo di fare posti di controllo anche con l’uso di etilometro. Ricordo che ci sono anche gli autovelox sempre in funzione. Postazioni fisse? Sarà difficile. Ma sappiamo che da Ortoliuzzo all’Annunziata, ad esempio, ci sarà un grande afflusso di persone. Stiamo parlando con Atm per capire come saranno potenziati i mezzi pubblici. Saremo presenti nei villaggi soprattutto nel weekend e spero di poter assicurare pattuglie di auto o moto sia la mattina sia il pomeriggio, anche sul lungomare di Santa Margherita. A breve ci saranno riunioni in questura e prefettura proprio sull’argomento. Tra l’altro bisognerà controllare gli orari di chiusura dei locali e le emissioni sonore, visto che i lidi sono vicinissimi alle abitazioni. Faremo anche un modo di turnare in modo tale da suddividere gli agenti su 4 turni ed evitare scoperture del servizio”.