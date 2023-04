Sicurezza sul lavoro, 240.00 euro di ammenda per il titolare di 3 ristoranti - Tempostretto

I controlli dei carabinieri, con il Nucleo ispettorato del lavoro di Messina, a Taormina, tra videosorveglianza senz'autorizzazione e lavoratori in nero

TAORMINA – Diverse violazioni delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Impianti di videosorveglianza senz’autorizzazione. Due lavoratori in nero. I controlli dei carabinieri, con il Nucleo ispettorato del lavoro di Messina, si sono concentrati su tre ristoranti a Taormina. Da qui, per le irregolarità riscontrate, oltre 240.000 euro di ammenda e 35.000 euro di sanzioni amministrative nei confronti del titolare dei tre esercizi di ristorazione. Ed è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale in caso di mancata regolarizzazione entro i termini imposti.

Nell’ambito di controlli agli esercizi di somministrazione di cibi e bevande nel centro di Taormina, nei tre ristoranti è stata verificata la mancata sottoposizione a visita medica preventiva dei lavoratori e la mancata formazione e informazione ai lavoratori sui rischi connessi all’attività lavorativa. Uno dei due lavoratori privi di contratto di lavoro era anche sprovvisto di permesso di soggiorno ed è stato denunciato in stato di libertà.

Articoli correlati