Frana a Capo Alì, senatrice D'Angelo (M5S): Sottoporremo problema al ministro

MESSINA – “Mettere definitivamente in sicurezza il territorio e garantire una via di fuga alternativa ai pendolari e ai cittadini in caso di eventi calamitosi”: sono due delle priorità della senatrice Grazia D’Angelo (M5S) dopo l’ennesima frana che si è verificata sulla Statale 114, la strada di collegamento fra Messina e i comuni della fascia jonica che già lo scorso 20 luglio era stata colpita da uno smottamento nel tratto compreso fra il Comune di Scaletta e il Comune di Alì Terme, mettendo a repentaglio la vita di un automobilista.

“A causa della conformazione geografica del territorio, a ridosso di un lungo e fragile costone roccioso, la strada è stata funestata negli anni da numerosi smottamenti, il più grave dei quali si verificò nel 2007, quando un contemporaneo crollo a Capo Scaletta e Capo Alì causò per parecchi giorni l’isolamento di intere comunità”, spiega la parlamentare pentastellata, che lo scorso luglio aveva effettuato un sopralluogo sul posto e che adesso sottoporrà la problematica all'attenzione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli per portare avanti le battaglie del comitato “Contrada Divieto - Scaletta Zanclea”, del “Meetup Grilli Jonici” e delle tante associazioni di cittadini che da anni chiedono interventi strutturali per mettere fine agli eventi franosi.

Due nello specifico le richieste degli abitanti, che in passato hanno messo in atto diverse iniziative per sensibilizzare le istituzioni, fra cui una manifestazione di protesta, una raccolta firme e un esposto depositato presso la Procura della Repubblica di Messina: una o più gallerie paramassi da collocare nei punti più vulnerabili, per garantire una maggior protezione rispetto alla rete di contenimento installata dall’Anas, responsabile della manutenzione del tratto stradale e la realizzazione di una bretella (minisvincolo autostradale nei pressi di Itala Marina) che costituisca una via di fuga per i cittadini, alla luce della frana del 2007 che “intrappolò” centinaia di pendolari e della notevole latenza dei soccorsi dopo il tragico evento alluvionale dell’1 ottobre 2009.

“Si tratta di un’emergenza ciclica a cui bisogna immediatamente porre rimedio. La priorità assoluta - conclude la senatrice - è tutelare l’incolumità degli abitanti e dei tanti pendolari che ogni giorno percorrono questo tratto di strada per motivi di studio o di lavoro, attingendo possibilmente le somme necessarie per gli interventi dai fondi della Protezione Civile, immediatamente spendibili per le emergenze, o dai 770 milioni di euro previsti dal Masterplan per la prevenzione del rischio”.

Intanto proseguono i lavori di messa in sicurezza nella parte del costone roccioso in cui la vigilia di Natale si è verificata la frana. Questa mattina si è recato sul posto il vicesindaco di Alì Terme Nino Melato, che sta seguendo l'intervento: "I rocciatori stanno procedendo celermente - ha spiegato l'amministratore - e la Statale 114 potrebbe essere riaperta già domani sera (venerdì). I primi giorni di gennaio, consegneremo a Palermo la progettazione per la realizzazione della galleria paramassi".