Sicurezza urbana: a Milazzo 150mila euro per la videosorveglianza

In arrivo nuove telecamere per la videosorveglianza, nella città di Milazzo, grazie ad un finanziamento da 150mila euro

MILAZZO – In arrivo nuovi impianti per la videosorveglianza, nella città del Capo dove al momento sono già presenti 38 telecamere. Dal ministero dell’interno un finanziamento da 150.000 euro nell’ambito del programma “Legalità 2014-2020 sicurezza urbana”.

Adesso si attende solo l’arrivo delle somme, mentre la previsione del Comune è quella di installare almeno altre 32 telecamere su tutto il territorio per una spesa complessiva di 200.000 euro con una quota di copartecipazione da parte dello stesso ente.

Soddisfatto il sindaco Pippo Midili, che spiega: «L’obiettivo è rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto delle forme di illegalità. C’è la volontà di porre in essere strategie che facciano aumentare la percezione della sicurezza dei cittadini, che contrastino ogni forma di illegalità e favoriscano l’impiego delle forze di polizia per far fronte alle esigenze di sicurezza, anche quelle straordinarie, del nostro territorio».