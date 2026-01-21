Siderno. Il Ciclone Harry, ha causato il cedimento del vecchio pontile

SIDERNO – Il Ciclone Harry ha continuato a flagellare per l’intera giornata di ieri la Calabria ionica, colpendo con particolare violenza il territorio del Reggino. Vento impetuoso e mareggiate eccezionali hanno provocato disagi e danni lungo tutta la fascia costiera, mettendo a dura prova infrastrutture e centri abitati.

Dopo il crollo di una porzione del lungomare di Melito Porto Salvo, a Siderno il mare in tempesta ha causato il cedimento del vecchio pontile, inutilizzato da anni, che non ha retto alla forza delle onde. La violenta mareggiata lo ha letteralmente spezzato in due tronconi, trascinando parte della struttura in acqua. Le immagini del pontile diviso a metà testimoniano la potenza del ciclone e riportano l’attenzione sulla fragilità di alcune opere costiere ormai da tempo in stato di abbandono.

Situazione critica anche a Gioiosa Ionica, dove il lungomare è stato completamente invaso dal mare. Le onde hanno superato le barriere di protezione riversandosi sulla carreggiata e sui marciapiedi, rendendo necessario l’intervento delle squadre comunali e della Protezione civile per monitorare la situazione e limitare i rischi per la popolazione.