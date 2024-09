S’imbarca col cane nel bagagliaio, catanese denunciato a Vulcano per maltrattamento

Il lupo cecoslovacco è stato trovato sofferente, rinchiuso nel portabagagli con poca aria, dai Carabinieri dell'isola

E’ stato denunciato per maltrattamento di animali il 51enne catanese sorpreso dai carabinieri di Vulcano col cane chiuso nel bagagliaio. L’animale era rimasto lì per tutto il tragitto in auto, sul traghetto, da Milazzo all’isola di Vulcano.

Una telefonata al 112 ha però allertato i militari dell’Arma che, quando il catanese è sbarcato sull’isola, si sono fatti trovare al molo e lo hanno fermato.

Nel bagagliaio, con poca aria e visibilmente sofferente, c’era un lupo cecoslovacco che è stato affidato alle cure di un veterinario dell’isola, mentre il 51enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal procuratore capo Giuseppe Verzera.