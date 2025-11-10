 Simone Cappello è il nuovo presidente del Kiwanis Club Messina

Redazione

lunedì 10 Novembre 2025 - 09:00

Per l’anno sociale 2025-2026

Al Museo “Messina nel Novecento”, si è svolta sabato la cerimonia ufficiale del “Passaggio della Campana” del Kiwanis Club Messina un evento di grande significato, durante il quale il presidente uscente Carmelo Fascetto ha insignito del Collare e della Campana, il presidente entrate, per l’A.S. 2025-2026, Simone Cappello.

L’evento, che ha visto la partecipazione del Luogotenente Governatore Div. 1 “Sicilia dei Due Mari Valdemone” A.S. 2025-2026 Dino Lizio, dei Presidenti di alcuni Club della Divisione, Giovanni Lando (KC- Mata e Grifone), Salvatore Sciliberto (KC-Peloro), Vincenzo Messina (KC-Antonello da Messina), Marilena Di Stefano (KC-Zancle), Angelo Caristi (KC-Taormina) e Amintore Mangano (in rappresentanza del KC-Capo d’Orlando) e di molti soci, rappresenta un momento di rinnovato impegno per uno dei club più antichi e prestigiosi della città. Nel suo discorso di insediamento, Cappello ha sottolineato con forza la missione fondamentale del Kiwanis: “Servire ed aiutare i bambini del mondo, in particolare quelli della nostra città, i più vicini a noi, spesso i più fragili.”

Messina — ha proseguito il nuovo presidente — è una città meravigliosa ma complessa, segnata da forti contrasti sociali. “Ci sono quartieri della nostra città in cui vivono famiglie e bambini che affrontano ogni giorno situazioni difficili. È nostro dovere, come persone, come professionisti e soprattutto come Kiwaniani, accompagnarli nel loro percorso di crescita e aiutarli a costruire un futuro migliore.”

Tra gli obiettivi principali vi è l’avvio di collaborazioni con dirigenti scolastici e sacerdoti dei quartieri più vulnerabili per realizzare progetti educativi e di sostegno concreto rivolti ai più piccoli. Un altro obiettivo della nuova presidenza sarà la promozione della divulgazione scientifica e culturale come strumento di crescita personale e collettiva.

Non possiamo pensare di aiutare i giovani, che rappresentano il futuro della nostra società, senza offrire loro una base culturale solida e stimolante,” ha dichiarato il presidente Cappello, invitando tutti i soci a un rinnovato spirito di servizio e collaborazione.

La serata di sabato è stata dunque non solo un’occasione di celebrazione, ma anche il punto di partenza di un nuovo percorso di solidarietà e impegno sociale per il Kiwanis Club Messina.

