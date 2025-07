Simone e Mattia, 17 anni d’amicizia e due vite spezzate troppo presto. Il ricordo dei giovani

L'impegno nel judo, gli amici di scuola, ecco Mattia a Milazzo. A Barcellona rinviato evento estivo in segno di lutto per Simone. Sviluppi in vista dalle indagini?

Barcellona – Dolore, tristezza, incredulità. Sono questi i sentimenti che da ieri riecheggiano negli animi di due comunità, Barcellona e Milazzo, dopo l‘incidente costato la vita ai diciassettenni Mattia Caruso e Simone Marzullo. Entrambi, amici da piccoli, erano originari di Barcellona ma Mattia da tempo abitava a Milazzo, dove studiava. Tanti gli amici stretti, i giovanissimi conoscenti, i familiari e tutti quanti ruotavano intorno ad entrambi, impegnati in molteplici attività.

Il cordoglio del dojo

Mattia praticava le arti marziali e, dopo il messaggio di cordoglio dell’arciprete di Barcellona, padre Santo Colosi, anche il dojo che frequentava ha voluto ricordare il giovane sui social. “Sono messaggi che non vorremmo mai scrivere e parole che mai vorremmo pronunciare ma dobbiamo per rispetto di una famiglia che ha desiderato tanto che il figlio sin da piccolo facesse parte della nostra famiglia Daikidojo”, ha scritto la scuola di Dai-Ki Dojo – Ci uniamo anche al dolore dei genitori di Simone e con lui un pezzo del nostro cuore, vorremmo tutta la famiglia Daikidojo attorno a questi genitori per dare forza e coraggio, la stessa con la quale Mattia dopo qualche anno di assenza sportiva ha avuto nel riprendere gli allenamenti costanti. Mattia è un ragazzo splendido, parleremo al presente perché è e sarà per sempre parte dei nostri cuori e pensieri. Non ti dimenticheremo mai Mattia neanche il tuo maestro che ti ha voluto bene sin da quando hai mosso i primi passi sul tatami. Vi ringraziamo e ringraziamo chi di voi si unirà e potrà esserci. Siamo così tristi che non abbiamo altre parole”.

Il ricordo della scuola

Anche la scuola Ettore Majorana di Milazzo ha voluto ricordare l’allievo recentemente promosso al quarto anno: “L’intera comunità scolastica si unisce al dolore per la prematura scomparsa del nostro studente Mattia. In questo momento di grande tristezza, esprimiamo la nostra vicinanza alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di classe e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Custodiremo con affetto il ricordo della sua giovane vita, troppo breve ma capace di lasciare un segno profondo. Un pensiero silenzioso va anche a Simone, nel rispetto del dolore di chi oggi piange due vite spezzate troppo presto”.

Rinviata festa a piazza delle Ancore

Il Comune di Barcellona ha rinviato l’evento estivo previsto per domenica 20 luglio a piazza delle Ancore, che scivola al 31 luglio, e scrive sui canali social ufficiale: “È con il cuore colmo di tristezza e incredulità che l’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto apprende la devastante notizia della scomparsa improvvisa e prematura di Simone e Mattia. Il dolore per questa perdita incommensurabile si estende a tutta la nostra comunità. In questo momento di profonda angoscia, desideriamo esprimere la nostra più sincera e sentita vicinanza alle famiglie duramente colpite, agli amici e a tutti coloro che piangono queste giovani vite spezzate troppo presto. In segno di solidarietà e partecipazione, l’Amministrazione Comunale si stringe attorno a tutti coloro che sono stati toccati da questa immane tragedia”.

Le indagini: svolta in vista?

Intanto vanno avanti gli accertamenti della Procura di Barcellona sull’incidente mortale e non è escluso che già nelle prossime ore possano esserci sviluppi. Al vaglio il comportamento del conducente della Fiat Grande Punto con altre quattro persone a bordo che, intorno alle due e trenta della mattina di martedì, ha impattato lo scooter Scarabeo con i due giovani a bordo per poi schiantarsi sul marciapiede laterale alla via Kennedy, dopo aver travolto una Dacia parcheggiata e un albero, sradicato. Anche il conducente è stato condotto in ospedale per le ferite. Proprio sul marciapiede per tutta la giornata di ieri è stato un via vai di giovanissimi in lacrime. In tanti hanno lasciato fiori e bigliettini in ricordo dei due giovani amici.