 Pontile di Giammoro, approda nave portacontainer da 172 metri

Pontile di Giammoro, approda nave portacontainer da 172 metri

Redazione

Pontile di Giammoro, approda nave portacontainer da 172 metri

mercoledì 13 Maggio 2026 - 12:15

E' la X Press Sagarmala, la prima a Giammoro di questa tipologia e dimensione

Nella mattinata odierna si è svolta con pieno successo la manovra di ormeggio della nave portacontainer “X-Press Sagarmala”, al pontile del Terminal Duferco di Giammoro, lato Milazzo.

Si tratta della prima nave portacontainer di questa tipologia e dimensione, con una lunghezza di 172 metri, ad approdare nell’infrastruttura portuale di Giammoro. L’evento rappresenta un importante traguardo per lo sviluppo delle attività commerciali e logistiche dell’area industriale del comprensorio di Milazzo.

L’autorizzazione all’approdo è il risultato di un percorso tecnico-amministrativo finalizzato alla valutazione delle condizioni di sicurezza dell’ormeggio. L’attività è stata condotta insieme dalla Capitaneria di Porto di Milazzo e dalla Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, con il contributo dei Servizi Tecnico-Nautici del porto (Piloti, Rimorchiatori e Ormeggiatori). Per questa manovra sperimentale, è stato necessario impiegare due piloti della corporazione di Milazzo, due rimorchiatori portuali del gruppo Mtug e quattro ormeggiatori del Gruppo milazzese.

La nave è stata condotta all’ormeggio in prima mattinata in condizioni di piena sicurezza, alla presenza della Capitaneria di Porto di Milazzo, dell’Autorità di Sistema Portuale e della società terminalista Duferco Terminal Mediterraneo, che nel corso dell’intero iter amministrativo ha assicurato la massima collaborazione, provvedendo a un efficiente allestimento del pontile e mettendo a disposizione maestranze altamente qualificate.

La sperimentazione ha avuto esito favorevole, confermando la possibilità di accogliere al pontile di Giammoro navi portacontainer di analoghe caratteristiche dimensionali, nel rispetto delle condizioni operative e delle prescrizioni di sicurezza impartite dall’Autorità Marittima.

L’operazione odierna costituisce un significativo risultato istituzionale e operativo, frutto della sinergia tra amministrazioni pubbliche, operatori portuali e servizi tecnico-nautici, e rappresenta un ulteriore passo avanti per il potenziamento delle capacità infrastrutturali e logistiche del territorio.

Un commento

  1. luigi 13 Maggio 2026 13:36

    e con un aeroporto per persone e merci si completerebbe l’interscambio. è li che bisogna investire non sul ponte.

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