Pontile di Giammoro, approda nave portacontainer da 172 metri

E' la X Press Sagarmala, la prima a Giammoro di questa tipologia e dimensione

Nella mattinata odierna si è svolta con pieno successo la manovra di ormeggio della nave portacontainer “X-Press Sagarmala”, al pontile del Terminal Duferco di Giammoro, lato Milazzo.

Si tratta della prima nave portacontainer di questa tipologia e dimensione, con una lunghezza di 172 metri, ad approdare nell’infrastruttura portuale di Giammoro. L’evento rappresenta un importante traguardo per lo sviluppo delle attività commerciali e logistiche dell’area industriale del comprensorio di Milazzo.

L’autorizzazione all’approdo è il risultato di un percorso tecnico-amministrativo finalizzato alla valutazione delle condizioni di sicurezza dell’ormeggio. L’attività è stata condotta insieme dalla Capitaneria di Porto di Milazzo e dalla Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, con il contributo dei Servizi Tecnico-Nautici del porto (Piloti, Rimorchiatori e Ormeggiatori). Per questa manovra sperimentale, è stato necessario impiegare due piloti della corporazione di Milazzo, due rimorchiatori portuali del gruppo Mtug e quattro ormeggiatori del Gruppo milazzese.

La nave è stata condotta all’ormeggio in prima mattinata in condizioni di piena sicurezza, alla presenza della Capitaneria di Porto di Milazzo, dell’Autorità di Sistema Portuale e della società terminalista Duferco Terminal Mediterraneo, che nel corso dell’intero iter amministrativo ha assicurato la massima collaborazione, provvedendo a un efficiente allestimento del pontile e mettendo a disposizione maestranze altamente qualificate.

La sperimentazione ha avuto esito favorevole, confermando la possibilità di accogliere al pontile di Giammoro navi portacontainer di analoghe caratteristiche dimensionali, nel rispetto delle condizioni operative e delle prescrizioni di sicurezza impartite dall’Autorità Marittima.

L’operazione odierna costituisce un significativo risultato istituzionale e operativo, frutto della sinergia tra amministrazioni pubbliche, operatori portuali e servizi tecnico-nautici, e rappresenta un ulteriore passo avanti per il potenziamento delle capacità infrastrutturali e logistiche del territorio.