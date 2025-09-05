 Sinopoli. Grave incidente sul lavoro, un moro e due feriti travolti da un camion

Sinopoli. Grave incidente sul lavoro, un moro e due feriti travolti da un camion

Dario Rondinella

Sinopoli. Grave incidente sul lavoro, un moro e due feriti travolti da un camion

Tag:

venerdì 05 Settembre 2025 - 16:54

Il mezzo pesante, appartenente alla stessa ditta per cui lavoravano gli operai , avrebbe improvvisamente perso il controllo

SINOPOLI – Tragedia sul lavoro a Sinopoli, dove un camion ha investito tre operai impegnati in lavori di scavo per la posa della fibra ottica. Il drammatico incidente è avvenuto lungo un tratto in discesa del centro abitato.

Il bilancio è pesantissimo: uno degli operai ha perso la vita, mentre altri due sono rimasti feriti in modo serio. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il mezzo pesante, appartenente alla stessa ditta per cui lavoravano gli operai , avrebbe improvvisamente perso il controllo, probabilmente a causa di un guasto ai freni, travolgendo i tre lavoratori.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le condizioni di uno degli operai sono apparse fin da subito gravissime, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Purtroppo, l’uomo è arrivato già privo di vita.

Gli altri due feriti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Reggio Calabria: le loro condizioni sono serie, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Sant’Eufemia d’Aspromonte, che hanno avviato i rilievi e le indagini per accertare con precisione la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Tindari Festival 2025: Il mito, la parola, la musica VIDEO
L’alta africana si espande sul Mediterraneo, nel weekend afa e massime sui +30°C
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED