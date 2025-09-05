Sinopoli. Grave incidente sul lavoro, un moro e due feriti travolti da un camion

Il mezzo pesante, appartenente alla stessa ditta per cui lavoravano gli operai , avrebbe improvvisamente perso il controllo

SINOPOLI – Tragedia sul lavoro a Sinopoli, dove un camion ha investito tre operai impegnati in lavori di scavo per la posa della fibra ottica. Il drammatico incidente è avvenuto lungo un tratto in discesa del centro abitato.

Il bilancio è pesantissimo: uno degli operai ha perso la vita, mentre altri due sono rimasti feriti in modo serio. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il mezzo pesante, appartenente alla stessa ditta per cui lavoravano gli operai , avrebbe improvvisamente perso il controllo, probabilmente a causa di un guasto ai freni, travolgendo i tre lavoratori.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le condizioni di uno degli operai sono apparse fin da subito gravissime, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Purtroppo, l’uomo è arrivato già privo di vita.

Gli altri due feriti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Reggio Calabria: le loro condizioni sono serie, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Sant’Eufemia d’Aspromonte, che hanno avviato i rilievi e le indagini per accertare con precisione la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.