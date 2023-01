Skincare, quanto è importante la cura del viso? Redazionale - Tempostretto

Da dove iniziare, i vari prodotti e dove trovarli. Redazionale

La cura del viso è una routine di bellezza importante per mantenere la pelle sana e giovane. La pelle è il nostro organo più esteso e svolge diverse funzioni vitali, come proteggerci dagli agenti esterni e regolare la nostra temperatura corporea. Purtroppo, la pelle è anche esposta a molti fattori ambientali che possono causare danni, come il sole, il vento e lo smog. Per questo motivo, è importante prendersi cura della pelle con una routine di skincare degna di questo nome. Ma quali sono e come dobbiamo scegliere i vari prodotti di skincare? In questo articolo approfondiremo l’argomento.

Da dove iniziare

Innanzitutto, è importante conoscere il proprio tipo di pelle. La pelle può essere secca, grassa, mista o sensibile, e ogni tipo di pelle ha bisogno di prodotti specifici. Ad esempio, la pelle secca ha bisogno di prodotti idratanti, mentre la pelle grassa ha bisogno di prodotti che regolino la produzione di sebo. Inoltre, è importante tenere presente che la pelle cambia con l’età, quindi potrebbe essere necessario adattare la propria routine di skincare nel tempo.

Insomma, la routine giornaliera di skincare non è da vedere come una cosa “statica”, ma come un atto importante per la cura del nostro viso che ha bisogno, inizialmente, di tempo per trovare i prodotti giusti. Inoltre, come detto in precedenza, è importante capire quando cambiare prodotti in base all’età e alle proprie esigenze.

I vari prodotti

Una volta che si conosce il proprio tipo di pelle, è importante seguire una routine di skincare quotidiana. La pulizia del viso è il primo passo per rimuovere le impurità, l’eccesso di sebo e il trucco. Scegliere un detergente adatto al proprio tipo di pelle e usarlo due volte al giorno, al mattino e alla sera, è fondamentale per mantenere la pelle pulita e luminosa. Dopo aver pulito il viso, è importante idratare la pelle con una crema idratante adatta al proprio tipo di pelle. L’idratazione è fondamentale per mantenere la pelle morbida e protetta, e va applicata sia al mattino che alla sera.

Oltre a pulire e idratare la pelle, è importante proteggerla dai raggi UV del sole. Il sole è una delle principali cause di invecchiamento precoce, quindi è importante utilizzare una crema solare con un fattore di protezione adeguato ogni giorno, anche quando il tempo è nuvoloso.

Se si hanno problemi specifici della pelle come l’acne, le rughe o le macchie scure, ci sono prodotti specifici che possono aiutare a trattarli. Chiedere consiglio al proprio dermatologo o all’estetista è il modo migliore per scegliere i prodotti più adatti al proprio tipo di pelle.

Tra i vari prodotti, è importante conoscere anche lo scrub esfoliante. Uno scrub esfoliante può essere utile per rimuovere le cellule morte della pelle e migliorare la circolazione sanguigna. Scegliere uno scrub delicato adatto al proprio tipo di pelle e usarlo una o due volte a settimana può aiutare a mantenere la pelle morbida e luminosa.

Un’altra opzione per la skincare è l’utilizzo di maschere per il viso. Le maschere per il viso sono un ottimo modo per idratare in profondità la pelle e trattare i problemi specifici. Scegliere una maschera adatta al proprio tipo di pelle e usarla una volta a settimana può aiutare a ottenere risultati ottimali.

Dove trovo i prodotti di skincare?

Trovare prodotti per la propria routine di skincare quotidiana non è difficile. Sono molti i siti che si occupano esclusivamente di skincare, e sono tanti i brand che hanno deciso di vendere anche prodotti per la cura del viso oltre ad altri cosmetici o prodotti. Basta una rapida ricerca per trovare fonti come il catalogo Stanhome o i vari siti come Sephora e Douglas per scoprire un mondo di offerte legate alla skincare, insieme a idee regalo per gli appassionati di bellezza e cura personale.

La skincare è una routine costante, ma con un po’ di pazienza e dedizione, è possibile ottenere una pelle luminosa e sana. Scegliere i prodotti giusti e seguire una routine di skincare adeguata è il primo passo per avere una pelle bella e in salute.