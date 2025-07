Slalom Città di Librizzi, la Nebrosport trionfa grazie ai 18 piloti impegnati

La scuderia peloritana premiata come prima di tutta la kermesse

E’ stato un weekend ricco di emozioni e sfide quello appena trascorso per la scuderia Nebrosport, impegnata nell’appassionante Slalom Città di Librizzi. Tra rientri in gara, test e podi conquistati, i portacolori del team hanno dimostrato grinta, spirito di squadra e voglia di mettersi in gioco. La Nebrosport, inoltre, è stata premiata come prima Scuderia di tutta la kermesse: un risultato che riempie il team di grande orgoglio e che è stato possibile grazie all’enorme impegno profuso dai suoi alfieri. A tal proposito, ecco quali sono stati i risultati dei 18 piloti impegnati allo slalom.

A rappresentare il team nel gruppo Racing Start Plus ci ha pensato Santo Fallo, autore del primo posto di classe e 54° assoluto su Fiat 500 Sporting RS 1.15 Plus, pur disputando solo la manche di ricognizione e una cronometrata a causa di noie meccaniche alla vettura. Altra prestazione superlativa quella della Peugeot 106 RS 1.6 Plus di Enrico Falsetti, 12° assoluto, secondo di classe e quarto di gruppo, a conferma della sua costanza in categoria. Anche Roberto Giuttari al volante di Renault Clio Williams RS Plus 2.0 ha chiuso con soddisfazione e divertimento, classificandosi 51° assoluto e secondo di classe alla sua prima esperienza tra i birilli.

Nella classe RSTB 1.6 Plus, Agostino Scaffidi ha fatto registrare un 42° assoluto, primo di classe e quarto di gruppo. Una gara che rappresentava soprattutto un test tecnico per la sua Mini Cooper JCW, per mettere a punto gli ultimi aggiornamenti in vista dei prossimi appuntamenti nel Campionato Italiano Velocità Salita.

In classe N1400, Valentino Di Blasi su Peugeot 106 ha conquistato il secondo posto di classe e il 41° assoluto. L’obiettivo era chiaro: riprendere confidenza al volante e divertirsi, e così è stato.

Folta la rappresentanza Nebrosport anche nella classe N1600 con ben quattro Peugeot 106. Giuseppe Leonte, 32° assoluto e nono di classe, ha cercato di recuperare terreno nella terza manche, ma la pioggia ha rimescolato le carte condizionando il suo passaggio tra le postazioni. Prestazione da incorniciare per Mattia Tirintino, che ha chiuso 16° assoluto, primo di classe e primo di gruppo. Decisiva l’ultima manche, nella quale ha avuto la meglio sul diretto rivale. Giornata sfortunata per Cristian Pagana, 35° assoluto e decimo di classe. Il driver ha faticato nelle prime due prove a trovare ritmo, mentre la pioggia ha condizionato la terza. Dopo quattro anni di stop, Simone Calisto ha celebrato il suo ritorno alle competizioni chiudendo 45° assoluto e 12° di classe.

Non è andata, come si aspettava, la prova del sampietrino Gianfranco Starvagi, terzo di classe, terzo di gruppo e 22esimo assoluto. Il driver cercherà di alzare subito la testa e migliorarsi nel prossimo appuntamento di Castell’Umberto. Nel gruppo A, Samuel Manera ha chiuso 57° assoluto e quinto di classe al volante di Peugeot 205 A1400. Il portacolori è stato penalizzato da problemi elettrici alla vettura che hanno limitato la sua performance. Ottimo risultato per il pilota Antonio Alberto su Peugeot 106 Kit A 1600, 20° assoluto, primo di classe e terzo di gruppo. Giornata positiva anche per la Renault Clio Williams di Tullio Danzì, 46° assoluto e primo di classe A 2000, nonostante un problema all’idroguida che ha condizionato il suo ritmo.

Nel gruppo Speciale S7, Biagio Meli si è piazzato 13° assoluto, terzo di classe e quinto di gruppo su Fiat Uno Turbo, dopo aver tranciato il semiasse durante la seconda manche. Nonostante ciò, ha confermato il miglior tempo nell’ultima manche disputata sul bagnato. Rientro in grande stile anche per Andrea Adamo che dopo tre anni di assenza è tornato in gara proprio nella sua Librizzi al volante di Renault 5 Turbo, chiudendo 39° assoluto e quarto di classe.

In classe E2SH 1.150, la Peugeot 106 di Matteo Ruggeri ha conquistato il primo posto di classe e gruppo, oltre al 27° assoluto. Ha preso parte a due sole manche a causa della pioggia improvvisa e battente caduta durante la terza. Ancora una prestazione maiuscola per Luca Radici e la sua Semog Bravo Sport: 4° posto assoluto, 1° di gruppo e 1° di classe nella categoria Kart Cross. Per il driver sinagrese è stata una gara molto positiva, condizionata solo dalla pioggia dell’ultimo passaggio che gli ha tolto l’opportunità di migliorarsi ancora nel momento più caldo dello Slalom. A completare il quadro una prestazione di grande rilievo di Santi Leo su Radical SR4, che ha chiuso con un ottimo 3° posto assoluto, secondo di classe e terzo di gruppo nella E2SC 1400. Dopo aver sostituito le gomme, ha scelto di non disputare la terza manche per via della pioggia.