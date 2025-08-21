Slalom di Ucria, quattro km tra i birilli per assegnare il Memorial Belladonna

Il 31 agosto la gara organizzata dall’ASD Ucria con ben cinque validità di rilievo nazionale e regionale

È già febbre da motori sui Nebrodi per il 4° Slalom di Ucria, in programma domenica 31 agosto, appuntamento che anno dopo anno è cresciuto fino a diventare una delle prove più attese del calendario isolano. La manifestazione, organizzata dal sodalizio locale ASD Ucria, sarà arricchita da ben cinque validità: Trofeo d’Italia Sud, Coppa Italia 5ª Zona, Campionato Siciliano, Campionato Sociale AC Messina e Trofeo dei Nebrodi. In palio anche l’atteso Memorial Vincenzo Belladonna, intitolato a una delle figure simbolo della comunità motoristica locale.

Il tracciato di 3 km e 850 metri, prevede 16 postazioni di rallentamento e si è rivelato negli anni uno dei più apprezzati dai piloti per la sua completezza tecnica e per la varietà di situazioni che propone. L’organizzazione, che lavora da tempo alla preparazione del tracciato, è già in pieno fermento per allestire un fine settimana non solo di sport ma anche di aggregazione. Il programma, infatti, non si limiterà alla competizione della domenica: sabato sera, alle ore 20, all’arena comunale si terrà un concerto, accompagnato da altri momenti di intrattenimento e socialità che faranno da cornice alla gara.

Il sindaco Vincenzo Crisà ha sottolineato come la manifestazione rappresenti un motivo di orgoglio per l’intera cittadina: «Crediamo pienamente nello Slalom di Ucria, che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nello sport motoristico siciliano. Le precedenti edizioni hanno dato risultati inaspettati, fino a sfiorare il record nazionale di partecipazioni, con un numero che ci ha collocati al secondo posto in questa virtuale classifica. È il segno concreto di quanto la nostra comunità sappia accogliere, organizzare e credere in questo evento».

Sul piano sportivo sono in corso le iscrizioni, che tradizionalmente raggiungeranno il culmine negli ultimi giorni, anche in considerazione delle due prove in calendario in Sicilia già in questo weekend. Tutto lascia presagire che anche quest’anno lo Slalom di Ucria saprà regalare numeri importanti e una cornice di pubblico calorosa, confermandosi tra le manifestazioni di punta della specialità.