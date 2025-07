Slalom Raccuja, ad agosto la terza tappa del Trofeo dei Nebrodi

Organizzata dall'Asd Ucria, dopo Librizi e Città di Castell'Umberto, si disputerà su un percorso inedito di quasi 3 km da Sinagra verso Raccuja

Sarà una novità assoluta per il calendario automobilistico siciliano il 1° Slalom Città di Raccuja, in programma il 9 e 10 agosto come terza tappa del Trofeo dei Nebrodi, dopo il 3° Slalom di Librizzi e il 4° Slalom Città di Castell’Umberto. La manifestazione, organizzata dall’ASD Ucria, si disputerà su un percorso inedito di 2,650 km lungo la SP 136, nel tratto che da Sinagra sale verso Raccuja: un tracciato tecnico e spettacolare che promette di conquistare piloti e appassionati. Dopo tre tornanti iniziali, la strada si apre in un tratto più veloce, che culmina in un ultimo tornante posto poco prima del traguardo. Previste dodici barriere di birilli lungo il tracciato rappresenteranno punti nodali e spettacolari, destinati a esaltare le capacità di guida e a catturare l’attenzione del pubblico.

Il sodalizio organizzatore, ASD Ucria, nasce dall’entusiasmo e dalla passione di numerosi piloti e appassionati dei Nebrodi, pronti a fare squadra per garantire il successo della gara anche grazie al coinvolgimento di numerosi altri driver del territorio. Fondamentale, per la realizzazione dell’evento, la sinergia con il Comune di Raccuja, rappresentato dal sindaco Ivan Martella, dall’assessore Francesco Pagana e da tutta l’amministrazione comunale, che hanno sposato con entusiasmo il progetto. Un ringraziamento particolare va anche a tutti i giovani promotori locali, determinanti nel rendere possibile la nascita della competizione.

La presentazione ufficiale della stagione sportiva targata ASD Ucria si terrà il 1° agosto, e sarà occasione per illustrare non solo il nuovo slalom di Raccuja, ma anche le altre due gare previste per il 2025: la quarta edizione dello Slalom di Ucria e l’attesa new entry dello Slalom di Santa Domenica Vittoria. Alla cerimonia interverranno, oltre agli organizzatori e al sindaco Martella, anche i primi cittadini di Ucria e Santa Domenica Vittoria, Vincenzo Crisà e Nunzio Spartà, a conferma dell’ampio sostegno istituzionale al progetto motoristico dei Nebrodi.