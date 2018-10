Avis di Alì Terme: 750 soci e 1453 sacche di... generosità nel 2017

ALI' TERME. Nel nostro Paese chi si occupa della sensibilizzazione dei cittadini e di buona parte della raccolta del sangue sono le associazioni di volontariato, tra esse la più rappresentativa è l’ Associazione volontari italiani del sangue (Avis) che copre circa il 75% dell’ intero settore.

L’ Associazione è presente su tutto il territorio in modo capillare con ben 3.500 sezioni comunali. La sede Avis di Alì Terme è capofila della riviera Jonica nella provincia di Messina. Nell’ anno 2017 ha conferito al servizio sanitario nazionale 1453 sacche di sangue nonché un terzo del fabbisogno di sangue dell’ ospedale di Taormina. La sede di Alì Terme è anche sede dell’ Avis provinciale di cui è presidente Agatino Di Blasi.

Il gruppo dei volontari Avis di Alì Terme è composto da 12 membri. I componenti del direttivo sono il dottor Vicenzo Saccà, l’ amministratore Nunzia Grasso, la responsabile della segreteria Alessandra Mancuso, il vicepresidente Nunziato Parisi; Pietro D’ Anna e Patrizia Cascio revisori dei conti, il segretario Carla Carminati ed il consigliere Filiberto Rovetto. Presente e attiva anche una volontaria del servizio civile Laura Ricca e le volontarie Daniele Barnà e Carmelina Salernitano. I volontari sono residenti ad Alì Terme e alcuni provengono dalle località limitrofe di Nizza Di Sicilia, Pagliara, Fiumedinisi e Itala.

Ieri pomeriggio il gruppo si è recato al Comune di Alì Terme dove è stato calorosamente accolto dal sindaco Carlo Giaquinta che ha mostrato il suo entusiasmo e che ha raccontato la sua esperienza come donatore di sangue. Al sindaco è stato fatto omaggio di una piccola spilla con il simbolo dell’ Avis: la gocciolina di sangue e il gagliardetto uno donato dall’ Avis di Alì Terme e uno dall’ Avis provinciale da appendere all’ interno del comune.

Subito dopo il sindaco è stato ospitato nella

nuova sede Avis che è stata inaugurata il 14 Giugno del 2016, un fiore all’ occhiello della cittadina aliese grazie al lavoro dei volontari. Oggi ad Alì Terme si contano 750 soci donatori. L’ Avis si occupa non solo della raccolta del sangue ma anche dell’ informazione ai cittadini ed è per questo che periodicamente vengono organizzati importanti convegni come quello sull’ alimentazione.

Il prossimo evento riguarderà la cardiologia ed è previsto il 24 novembre all’ Antica Filanda di Roccalumera a breve saranno comunicati tutti i dettagliati del convegno. Importante è inoltre il dialogo con le scuole medie e superiori. Il sangue è stato classificato dall’ Organizzazione mondiale della Sanità e dalla Comunità europea come risorsa strategica per la sanità. Il sangue viene impiegato nelle aree di urgenza, emergenza, trapianti di organo, operazioni di alta chirurgia. Donare sangue è sicuramente un gesto che fa la differenza.