A Gesso l'acqua torna potabile, a S. Stefano Medio non ancora

MESSINA - Tornano nella norma i valori dell'acqua immessa in rete a Gesso, prelevata venerdì scorso, in uscita dal serbatoio e dalla fontana pubblica del villaggio. Lo ha reso noto l'Amam evidenziando al contempo che migliorano ma non sono ancora del tutto conformi ai parametri normali gli esiti dei prelievi effettuati a Santo Stefano Medio. Per questo motivo, continuano i campionamenti nei punti di monitoraggio e si invitano ancora gli abitanti a non fare uso potabile dell'acqua distribuita in rete.