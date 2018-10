Letojanni. Festival car, giornata di condivisione di una comune passione

LETOJANNI. Festival car è il titolo dell’evento, organizzato dal Club Scuderia Tauro coupé since 2014, presieduto da Samuele D’amore, che si svolgerà domenica 7 ottobre. L’evento, giunto alla 5 edizione, è dedicato a tutte le auto di tipo coupé e cabriolet storiche, moderne e anni Novanta, i cui proprietari potranno partecipare per trascorrere una giornata all’insegna dell’aggregazione e della condivisione di una passione comune.

Ricco il programma stilato dall’organizzazione per l’occasione con inizio già in mattinata. Il raduno è fissato per le 8,30 davanti al bar De Luge situato sul lungomare della frazione taorminese di Mazzeo, dove si esibirà il gruppo musicale “Master Farm” costituito da Stefano Ricciardi e Massimo Trischitta. Qui vi sarà inoltre un momento importante per ricordare il giovane Dario Pagano, scomparso prematuramente lo scorso mese di marzo con la consegna di una maglietta con il logo dell’associazione alla famiglia.

Alle 9,30, poi avrà inizio il giro turistico della riviera taorminese fino al versante nord dell’Etna. Il percorso prevede un passaggio da Letojanni, per imboccare poi la strada statale 114 e proseguire attraverso il litorale taorminese, fino a Giardini e dunque direzione Etna Nord attraversando Piedimonte Etneo, Linguaglossa ed effettuando la prima tappa nel Comune di Sant’Alfio per la visita guidata al Castagno dei cento cavalli dove ci sarà anche un aperitivo di benvenuto. La carovana si sposterà, quindi, nella tenuta Borgata Baldazza, che si trova in territorio di Linguaglossa, per il pranzo conviviale allietato da un momento di intrattenimento con l’esibizione di dieci ballerine di danza del ventre. Qui saranno allestiti anche tanti stand con l’esposizione di prodotti tipici locali e avrà luogo la BingoCar la tradizionale tombolata a premi per tutti i partecipanti. A conclusione della manifestazione ci sarà il taglio della torta con l’immancabile brindisi. “Lo scopo della manifestazione – ha affermato il presidente della Scuderia Tauro coupé, Samuele D’Amore - è quello di trascorrere una giornata diversa in pieno relax tra natura, cultura a bordo delle proprie vetture che siano esse classiche, storiche o d’epoca”.