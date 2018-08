Letojanni. Festival delle lanterne ammalia migliaia di residenti e vacanzieri

LETOJANNI. Successo di pubblico per la due giorni del Festival delle lanterne che nelle serate del 10 e 11 agosto, in occasione della tradizionale notte di San Lorenzo, ha richiamato migliaia di persone. Musica ed intrattenimento hanno caratterizzato le due serate inserite nel cartellone delle manifestazioni estive, organizzate dall’Amministrazione comunale.

La cittadina è stata letteralmente invasa da un consistente numero di turisti e visitatori che hanno atteso il momento del lancio delle lanterne che hanno illuminato il cielo sopra la cittadina letojannese creando una suggestiva atmosfera. Ottimo il funzionamento della macchina organizzativa messa in atto dall’Amministrazione comunale che ha disposto indicazioni mirate sia dal punto di vista logistico che viario, avvalendosi della collaborazione delle forze dell’ordine. Il presidio sanitario è stato garantito dalla Misericordia San Giuseppe di Letojanni con le disposizioni impartite dal dott. Alessandro D'Angelo.

In campo i carabinieri della locale stazione, che hanno operato sotto le direttive del maresciallo Tony Zarrillo e la supervisione del capitano della Compagnia di Taormina, Arcangelo Maiello, gli agenti della Polizia locale, coordinati dal maggiore Alessandro Molteni, coadiuvati dalla Polizia metropolitana e dai volontari dell’associazione Rangers International, presieduta da Dario Santoro, che hanno garantito la pubblica sicurezza in maniera impeccabile, “vigilando” sull’incolumità del numeroso pubblico ed hanno regolamentato l’afflusso dei veicoli sia in ingresso che a fine manifestazione.

Per non congestionare il traffico veicolare sono state predisposte apposite aree di sosta individuate in quattro zone del paese: il parcheggio di via Fiumara, all’interno del campo sportivo “Mario Lo Turco”, lungo la strada statale 114 e nella via Silemi da dove è stato possibile usufruire di tre navette gratuite messe a disposizione dalla ditta “CityBySee” per raggiungere il centro abitato.