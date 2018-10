Letojanni. Riecco l'asilo nido dopo 25 anni, al via le iscrizioni per 24 bimbi

LETOJANNI. Il nuovo micro-nido di Letojanni diventa realtà. L'iter, iniziato con la costruzione del nuovo edificio, giunge al termine; mentre si è pronti ad affidare la gestione del servizio alla cooperativa aggiudicataria, da oggi è possibile iscrivere i bambini all'asilo.

Il nido potrà ospitare 24 bambini, dai 3 mesi ai 3 anni, residenti a Letojanni. I genitori avranno tempo fino al 24 ottobre per compilare l'apposito modulo predisposto dagli uffici e consegnarlo al protocollo. Si procederà, quindi, alla verifica dei dati e a stilare le graduatorie per le 3 sezioni: lattanti, semi-divezzi e divezzi.

Il servizio, che manca a Letojanni da 25 anni, sarà effettuato dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00.

“Con l'apertura delle iscrizioni si porta a termine un percorso – commenta il sindaco Alessandro Costa– a cui abbiamo lavorato alacremente, uffici ed amministratori. Dopo un iter burocratico molto lungo, l'apertura è ormai imminente. L'organizzazione degli spazi e la cura degli arredi sono stati ben studiati, la struttura diventerà un vero polo di eccellenza. È un servizio che garantisce il miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini e rappresenta un aiuto concreto per le mamme lavoratrici. Anche gli spazi esterni al nido sono stati sottoposti a restyling in vista dell'apertura, è stata ricavata una piazzetta e sono stati ampliati i marciapiedi lungo la via Monte Bianco”.

Mentre i cantieri per abbellire e riqualificare l'area esterna all'asilo stanno per concludersi, fervono i preparativi visto l'avvicinarsi dell'apertura dell'anno educativo.

“Con l'apertura dell'asilo nido si potenziano i servizi all'infanzia – sottolinea l'assessore alle politiche sociali, Teresa Rammi- a cui riserviamo una particolare attenzione. Era un tassello mancante che ci consentirà di regalare ai nostri bambini percorsi educativi di eccellente qualità. In un paio di anni siamo riusciti a riaprire la scuola dell'infanzia e adesso siamo pronti a partire con questo nuovo servizio. Un grande risultato per la nostra amministrazione ma anche per tutta Letojanni. Intanto stiamo predisponendo gli ultimi dettagli per dar vita all'Open day e consentire alle famiglie di visitare la struttura”.