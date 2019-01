Il messinese Cappello nuovo presidente del Vespa club Taormina

TAORMINA - Francesco Cappello è il nuovo presidente del Vespa club Taormina, l'associazione che riunisce gli amanti vespisti. E' stato votato all'unanimità in occasione del rinnovo del consiglio direttivo, a seguito delle dimissioni dell'uscente Sebastiano Marino, ora consigliere insieme con Giovanni Giunta, Antonio Di Stefano, Pasquale Midiri, già componenti nel precedente mandato, e Antonino Sidoti (socio fondatore e presidente onorario).

Messinese d'origine, ma taorminese d'adozione, svolge la libera professione di architetto e amministratore di beni immobili; collezionista e storico di Vespe d'epoca, ha partecipato in questi anni a importanti manifestazioni vespistiche nazionali e internazionali, tra cui Audax delle Dolomiti, Trofeo del Mezzogiorno, Fiera di Pordenone, Ronde Van Vlaanderen, Audax del Friuli, Agrigentum e Gambarie, portando i colori del Vespa Club Napoli, oltre ad eventi locali tenuti nella perla dello Jonio e a Messina. Cappello rimarrà in carica quattro anni e, insieme con la sua nuova squadra e una cinquantina di soci attivi, è già al lavoro per i prossimi appuntamenti da organizzare: il 70esimo anniversario del Vespa Club Italia, il raduno Vespa Faro Basso a Taormina e la IV tappa del Campionato di regolarità calabro-siculo.