Scaletta. Tumore al seno, tante donne alla Carovana della prevenzione

SCALETTA ZANCLEA. Si è svolta in piazza Alcide De Gasperi, l’unica tappa della provincia di Messina della "Carovana della prevenzione", un progetto ideato congiuntamente dalla Fondazione Policlinico Universitario Gemelli e dalla Susan G. Komen Italia per offrire gratuitamente prestazioni cliniche e diagnostiche di prevenzione, soprattutto alle categorie più svantaggiate, su tutto il territorio nazionale.

L'importanza della prevenzione viene rispecchiare nella parole del sindaco di Scaletta Zanclea, Gianfranco Moschella- "La nostra Amministrazione comunale - ha esordito - è particolarmente attenta alla prevenzione, sotto tutti gli aspetti. Per noi è un motivo di orgoglio e di vanto ospitare la Carovana della prevenzione a Scaletta Zanclea, formata da professionisti molto preparati e bravi. Questa tappa è un motivo per venire incontro alla nostra comunità e alle donne che rientrano nella fascia sensibile, sono visite fondamentale per la donna e per la loro salute. Per noi, oltre ad essere un dovere morale, è un atto d'amore, e noi, del nostro paese, siamo veramente innamorati".

L'evento ha visto un'alta partecipazione delle donne residenti a Scaletta Zanclea ed a raccontarlo è l'assessore ai servizi sociali, Annalisa Cordaro: "Ringrazio di cuore lo staff della Komen Italia - dice - volontari che svolgono in maniera encomiabile il loro lavoro e ringrazio l'amica Catena Fiorello per l opportunità che ci ha fornito. É stata una giornata piena di emozione e sicuramente il prossimo anno riusciremo a fare meglio, per poter accontentare un numero più elevato di donne. La prevenzione é un'importante azione che dobbiamo effettuare per la nostra salute ma è importante anche l'informazione, che vuol dire maggiore consapevolezza, e quindi meno timore. Ed è per questo - prosegue l'assessore Cordaro - che invito noi donne a non avere paura e a sottoporsi periodicamente agli screening preventivi con serenità. Un ringraziamento va anche a tutte le donne della nostra comunità che hanno dimostrato, con la loro partecipazione, con la loro pazienza e con la loro presenza, di aver compreso l'importanza di questa iniziativa. Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore ed oggi i volontari della Komen Italia ci hanno insegnato proprio questo".

Prima di ripartire verso Palermo, Marina Rania, staff progetti Mission-Komen Italia, ha spiegato l'importanza di questo progetto e della prevenzione: "Io faccio parte dello staff della Komen italia da due anni. Ho iniziato per una vicinanza alla mission della Komen, cioè quella di diffondere la cultura delle prevenzione e poi sono stata coinvolta a pieno dal vortice della komen. Questa - spiega Rania - è una delle tappe della carovana della prevenzione, progetto nato ad Ottobre del 2017, dalla komen Italia che è affiliata dell'associazione Americana. È un progetto Itinerante di prevenzione, durante il quale vengono effettuate prestazioni ginecologiche, senologiche e prestazioni di prevenzione primaria differenziate dalle consulenze nutrizionali ai trattamenti shiatsu, tutto questo realizzato in occasione del mese della prevenzione.

Il nostro obiettivo è far si che il tumore al seno diventi una malattia sempre più curabile e questa idea si può realizzare sensibilizzando la popolazione alla cultura della prevenzione perché la prevenzione può salvare la vita. Il tutto viene fatto cercando di collaborare con le istituzioni locali per individuare le persone che solitamente per condizioni socio-economiche solitamente non fanno prevenzione. A questo riguardo vorrei ringraziare l'amministrazione Comunale di Scaletta Zanclea che si è mostrata subito entusiasta dell'iniziativa e ci ha supportato in tutta l'organizzazione. L'esperienza di Scaletta é stata davvero emozionante per tutto lo staff".