Scaletta Zanclea, la "Fontana dei pesci" torna a zampillare

SCALETTA ZANCLEA - L’acqua torna allegramente a zampillare in quello scorcio che divide la storica piazza dai binari della ferrovia. E’ con grande emozione e trepidazione che la Pro loco Scaletta Zanclea annuncia l’inaugurazione della "Fontana dei pesci" prevista per domenica 9 dicembre alle ore 16.

In questi mesi, diversi volontari hanno contribuito nel loro tempo libero alla riqualificazione dell’intera area compreso il restauro del quadro raffigurante soggetti marini, che da anni versava nel degrado e nell’abbandono.

Un’area restituita alla comunità per la collettività. Da domenica, a salutare pendolari, passanti o bambini che giocano in piazza non ci sarà solo il monumento della famiglia Ruffo, ma anche la fontana dei pesci, adesso simbolo di una comunità attiva.

La Pro loco Scaletta Zanclea ha ringraziato quanti hanno contribuito a rendere possibile tutto ciò "perché la forza di una comunità sta proprio nella collaborazione".