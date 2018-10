Studenti puliscono le strade. L'appello: "Messina diventi Comune plastic free"

Si è conclusa con successo la pulizia dell’area compresa tra piazza Muricello (Largo La Corte Cailler) e il Dazio (incrocio tra via Palermo e Circonvallazione), edizione 2018 di Puliamo il mondo, inserita nell’ambito del Progetto Sicilia munnizza free: una settantina gli studenti partecipanti, una quindicina circa i sacchi di rifiuti raccolti.

Promosso dal Circolo Legambiente Messina con le Acli di Messina, quest’anno, con Puliamo il mondo dai pregiudizi, il tradizionale appuntamento di Legambiente si è arricchito di una riflessione in più, diventando un’occasione di integrazione e di abbattimento dei muri e delle barriere culturali, grazie alla partecipazione delle scuole Antonello (Isttuto d'istruzione superiore) e dell’Istituto comprensivo Pascoli-Crispi, che hanno portato una rappresentanza dei loro studenti in classi miste di italiani e stranieri, quale bell’esempio di integrazione per la nostra città,

I ragazzi hanno pulito le strade cittadine, riflettendo sul consumo delle plastiche e intervistando i passanti con domande sulla raccolta differenziata e sulla richiesta alla nuova Amministrazione comunale, di impegnarsi per dichiarare Messina Comune plastic free, mettendo al bando la plastica usa e getta nei supermercati, negli esercizi commerciali, nelle manifestazioni pubbliche comunali, ecc… Su tali temi, Legambiente Messina chiederà prossimamente un appuntamento all'assessore all’ambiente Musolino.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dirigenza di Messina Servizi Bene Comune, che, nonostante il breve preavviso, ha garantito il supporto logistico dell’iniziativa