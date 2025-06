Sold out di Elodie a Messina: aggiunta una nuova data

Saranno due gli appuntamenti di novembre al PalaRescifina

MESSINA – Elodie fa sold out e raddoppia. Dopo l’annuncio del concerto del 25 novembre prossimo al PalaRescifina, i biglietti per assistere alla tappa siciliana del tour nei palazzetti della cantante romana sono andati a ruba. Tanto da essere terminati in pochi ore. Si tratta del primo sold out della serie di concerti che vedrà impegnata l’artista a Jesolo, Milano, Eboli, Firenze e Roma oltre che a Messina.

E così l’entourage di Elodie ha deciso di aggiungere una nuova data: si esibirà al PalaRescifina anche il 24 novembre, per una due giorni che si preannuncia scoppiettante, all’insegna della musica che l’ha resa celebre negli ultimi anni. L’attesa, soprattutto dopo lo show messo in atto pochi giorni fa a San Siro, cresce. Messina si prepara alla stagione estiva, con i concerti allo stadio Franco Scoglio di Cremonini, Vasco, Marracash, Mengoni e Ultimo, ma c’è chi già pensa all’autunno al palazzetto.

Biglietti in vendita online da lunedì

“Siamo felici che Messina possa accogliere due serate consecutive di grande musica con un’artista del calibro di Elodie – dichiarano il sindaco Federico Basile e l’Assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro –. La seconda data è un segnale importante, che premia l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere una proposta culturale continuativa, capace di attrarre pubblico da tutto il territorio. Il PalaRescifina sarà ancora una volta teatro di partecipazione, emozioni e spettacolo”. Anche questo nuovo appuntamento rientra nel calendario di eventi patrocinati dal Comune di Messina, ed è organizzato da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

I biglietti per la nuova data del 24 novembre saranno disponibili online a partire dalle ore 14.00 di lunedì 16 giugno e dalle ore 11 di sabato 21 giugno nei punti vendita autorizzati.

