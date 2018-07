Secondo appuntamento con DONARtE per NeMO SUD.

DONARtE per NeMO SUD è un contenitore di eventi – promossi principalmente a Messina, tra giugno e dicembre – che vedranno protagonisti tantissimi tra artisti, aziende e privati con un coinvolgimento importante da parte di enti ed istituzioni. Sette eventi molto differenti tra loro che hanno lo scopo di coinvolgere sostenitori ed amici del Centro Clinico NeMO SUD. La chiamata di solidarietà sarà per tutti gli appassionati di arte, in ogni sua forma.

Il 28 luglio, una serata in cui l'unica voce sarà quella del pianoforte. Si tratta dell’ultimo appuntamento del Messina Piano Festival, con il concerto del pianista Alberto Ferro - giovane talento gelese che ha ricevuto importantissimi riconoscimenti in Italia e all’estero.

L’evento è stato inserito nel calendario di DONARtE per NeMO SUD ed il ricavato della serata andrà al Centro Clinico messinese che, da più di 5 anni, sta al fianco di chi lotta contro una malattia neuromuscolare. Grazie a Giuseppe Grimaldi - direttore artistico e promotore dell’iniziativa - e con il supporto di People on the Move di Claudio Prestopino, che hanno voluto condividere l'esperienza della kermesse musicale con il NeMO SUD, dedicando l'ultimo concerto di Messina Piano Festival al calendario di DONARtE.

Un'occasione per sostenere le attività del Centro Clinico che ha sede presso il Policlinico “Gaetano Martino” ed i cui operatori – in poco più di 5 anni - hanno conosciuto i volti di circa 3.000 persone affette da malattie quali SMA, SLA e distrofie muscolari.

Per partecipare all’evento – che prevede, oltre al concerto, un aperitivo a fine serata – prevendita presso Bisazza Gangi.

Per questo e per i prossimi eventi in programma è possibile seguire la pagina Facebook @DONARtEperNeMOSUD