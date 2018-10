Porto di Tremestieri insabbiato e tir in città. "Impresa" riuscita

MESSINA - La richiesta del Comune, di dragare il porto di Tremestieri, risale allo scorso 5 giugno. Il via libera della Regione al 1. ottobre. Un'attesa lunghissima, quattro mesi, ma c'era ancora il tempo per evitare ciò che si è puntualmente verificato. Invece si è riusciti nell'"impresa" di far trascorrere un altro mese prima di consegnare i lavori per il nuovo porto, che prevedono l'inizio proprio con un maxi dragaggio.

Il porto di Tremestieri resta totalmente chiuso, entrambi gli scivoli. La sciroccata del week end ha provocato l'accumulo di ben 30mila metri cubi di sabbia, che impediscono l'accesso alle navi. Così tutti alla rada San Francesco e al porto storico, col centro città invaso dai tir. E sarà così ancora per diversi giorni, visto che si attende la draga da Chioggia, che non è ancora partita a causa del maltempo. Nel frattempo, è stata fatta la caratterizzazione del materiale per l'analisi ecotossicologica. E si ripeterà la solita trafila che, se chi di dovere si fosse mosso con più celerità, stavolta poteva essere evitata.

