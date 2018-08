Alberi pericolanti in piazza Argo, a Ritiro. Da mesi richieste nel vuoto

Alberi spaccati e pericolanti in piazza Argo, a Ritiro, nella zona a cavallo tra viale Giostra e via Palermo. A fine dicembre sono intervenuti i pompieri perché un albero è caduto su un’abitazione rompendo fortunatamente solo la grondaia. "Hanno tolto l'albero dall abitazione - racconta la consigliera della V circoscrizione, Lorena Fulco -, dicendo che poi avrebbero tagliato tutti gli alberi. Ma ad oggi non c'è stato nessun intervento, da me sollecitato già a luglio. Attendiamo ancora il sopralluogo di un botanico".