“Solo 9 ore, in gran parte notturne, per candidarsi a un concorso del Cefpas”

De Luca (M5S): “Vicenda assurda, chiesta audizione urgente all'Ars”

Sbarca all’Ars la vicenda del concorso lampo per 9 funzionari amministrativi e 5 assistenti amministrativi pubblicato sul sito del Cefpas (Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del personale del Servizio Sanitario) il 14 novembre scorso che prevedeva solo nove ore di tempo, in gran parte notturne, per la presentazione delle domande a partire dalla mezzanotte dello stesso giorno.

Il capogruppo del M5S, Antonio De Luca, ha infatti richiesto al presidente della Commissione Salute di palazzo dei Normanni, Giuseppe Laccoto, la convocazione urgente di un’audizione “per fare luce su una vicenda assurda”.

“Le normative in materia di concorsi pubblici – dice De Luca – prevedono tempistiche ben diverse di quelle messe in atto dal Cefpas. Vogliamo pertanto ampie e dettagliate spiegazioni su quanto accaduto e, se ce ne sono i presupposti, pure il ritiro del bando Lo dobbiamo ai siciliani che, anche per quanto accaduto nella freschissima vicenda Cuffaro, rischiano di perdere fiducia nelle selezioni pubbliche”.

All’audizione sono stati convocati l’assessora alla Salute, Daniela Faraoni, il dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, Giacomo Scalzo, oltre a Roberto Sanfilippo e Gioacchino Pontillo, rispettivamente direttore e dirigente amministrativo, responsabile del progetto, del Cefpas.