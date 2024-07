“Sono canzoni per me”, il primo Ep di Annalaura Princiotto: “Parla d’amore in ogni forma”

La giovanissima cantautrice messinese attende con ansia il 21 luglio: "Sono otto brani, per me un viaggio meraviglioso"

MESSINA – Di lei abbiamo già parlato: Annalaura Princiotto è una giovanissima messinese dal grande talento. Talento che ora, piano piano, sta esplodendo del tutto, con concerti in giro per la Sicilia e con un disco a un passo dall’uscita. E se a dicembre a Tempostretto ha affermato che il suo sogno è quello di “vivere la musica al 100%” e di renderla “un lavoro”, l’obiettivo sembra davvero a portata di mano.

“L’album parla di amore”

Partendo dalla fine, il 21 luglio uscirà l’Ep “Sono canzoni per me”, con otto brani originali della cantautrice che mixerà elettronica e pop. Annalaura ha raccontato che si tratta di “un’Ep che vuole parlare dell’amore: verso qualcuno, verso se stessi e verso la musica. Questo disco rappresenta il mio percorso di crescita come cantautrice, un viaggio meraviglioso che ho la possibilità di vivere da un po’ di tempo e che spero non abbia mai una fine”.

E sui brani all’interno ha aggiunto: “Ogni canzone è frutto di esperienze vissute sulla mia pelle, di musica nuova che le mie orecchie hanno ascoltato con cura e di persone meravigliose e non, che ho incontrato lungo la mia strada. Ho deciso di inserire anche una cover, riarrangiata su misura, come ultimo brano e ritengo sia una delle canzoni più belle di tutti i tempi portata al successo da un’artista straordinaria come Raffaella Carrà”. Si tratta della canzone “Io non vivo senza te”, scelta perché “ho sentito l’esigenza di celebrarla condividendo questa canzone con le persone che mi ascolteranno”.

I concerti in giro per la Sicilia

Ma l’estate di Annalaura Princiotto, che nel dicembre scorso ha aperto il concerto di Dolcenera in Piazza Unione Europea, è anche ricca di eventi. La giovane cantante messinese non si ferma e sta girando la Sicilia (e non solo), esibendosi praticamente ovunque. Tra gli eventi principali, la cantautrice aprirà i concerti di Gaia, de Il Tre e degli Sugarfree. Intanto, però, l’attesa per il 21 luglio cresce. L’EP sarà disponibile in tutti gli store digitali.

L’emozione di Annalaura

“Sono molto emozionata – ha raccontato Annalaura – perché alla fine la creazione di un disco è come la nascita di una nuova vita che tu metti a disposizione di altre persone. Naturalmente la cosa più bella è il viaggio che ho vissuto e che ho condiviso con persone straordinarie. Voglio ringraziare per la produzione Carlo Rizioli, per il management Antonio Saeli, il lavoro di tutti i professionisti come Francesco La Rosa, Giuliana Scimone ed Emanuele Gugliotta che sono al mio fianco. Sono emozionata, sì, e spero che vada tutto per il meglio”.