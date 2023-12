Sorpasso Akademia, ora è terza. Battista: "Ci sono ancora momenti in cui caliamo" - Tempostretto

Le parole della migliore in campo nella vittoria contro Bologna. Con la concomitante sconfitta di Talmassons, Akademia Città di Messina scala una posizione nel girone

MESSINA – La terza giornata di ritorno ha permesso ad Akademia Città di Messina di scalare una posizione in classifica. Sorpasso reso possibile anche grazie al successo della capolista Perugia contro Talmassons e nel prossimo turno le messinesi sono chiamate a confermarsi proprio contro le friulane che proveranno il contro-sorpasso. All’andata sfidando in trasferta Talmassons era arrivata la prima sconfitta, seppur al tiebreak, della stagione, le ragazze di coach Bonafede ora proveranno a vendicarsi potendo sfruttare il fattore casa e mantenendo la posizione acquisita.

Battista, migliore in campo: “Contenta del risultato”

A Budrio contro Bologna nella vittoria per 3-0, la settima in stagione senza concedere set e terza lontano da casa, migliore in campo è stata nominata Valeria Battista, e non è neanche la prima volta in stagione. La schiacciatrice milanese è tra le fedelissime, potremmo dire, di coach Bonafede: in stagione solo in un’occasione non ha giocato, nelle restanti undici partite è sempre partita nello starting six di Akademia. Lei ha sempre ripagato con prestazioni convincenti fatte di tanti punti e ottime ricezioni, proprio contro Bologna è stata anche top scorer della sfida con 18, settima volta in doppia cifra e seconda miglior realizzatrice della squadra con 122 punti, dietro solo a Payne che ne ha all’attivo 194. Nelle ultime giornate poi i suoi turni di battuta stanno facendo la differenza, il suo servizio in salto mette in crisi la ricezione avversaria regalando a Città di Messina ace e break.

“Sono molto contenta del risultato, i tre punti – ha detto Battista a Effetto Volley, trasmissione di Universo Messina – sono qualcosa che a noi serve e dobbiamo cercare di prendere tutto quello che possiamo. Sono molto contenta della prestazione di tutta la squadra, non era facile per noi giocando fuori casa ad un orario insolito per noi, presto rispetto al solito. Abbiamo mantenuto la concentrazione durante la partita, ma ci sono momenti in cui caliamo e facciamo troppi errori consecutivi. Stavolta comunque ci siamo riprese prima rispetto al solito imponendo il nostro stile di gioco, specie nel secondo e terzo set. Loro – conclude Battista – difendevano e muravano, si facevano trovare sempre pronte, noi non ci siamo demoralizzate picchiando la palla cercando di portare il punto a casa. Spero che la squadra continui su questa scia positiva”.

Ferrara, vice allenatore: “Abbiamo tenuto un livello importante”

Nel post-gara, erano arrivate anche le dichiarazioni del secondo allenatore Flavio Ferrara: “Sapevamo che non sarebbe stato semplice affrontare Bologna. Come fatto per Como, abbiamo preparato la gara con grande attenzione. Set molto tirati ma noi abbiamo tenuto un livello di gioco importante, soprattutto nella fase di cambio palla; siamo stati attenti nelle giocate ed alcune di queste hanno fatto poi la differenza. Ci sono stati dei cali ma siamo stati bravi a contenerli. Tutte brave al di là delle individualità; è il sistema di gioco che consente alle ragazze di esprimere al massimo il proprio potenziale. Abbiamo difeso tanto ed in attacco siamo riusciti a gestire in base alle variabili situazionali”.

I risultati dell’ultima giornata e la nuova classifica

Bologna – Akademia 0-3

Perugia – Talmassons 3-1

Soverato – Como 0-3

Brescia – Pescara 3-2

Busto Arsizio – Padova 3-1

Perugia 34

Busto Arsizio 32

Akademia 27

Talmassons 25

Brescia 21

Como 15

Bologna 11

Soverato 10

Padova 4

Pescara 1



