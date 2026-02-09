Vince on line e le tolgono il reddito di cittadinanza

Sentenza per una 55enne messinese che nel 2022 ha vinto 50 mila euro

Messina – Non riuscita a trovare lavoro e per questo aveva il reddito di cittadinanza. Un sostegno importante, per la 55enne messinese, quello riconosciutole dallo Stato. Nel 2022, poi, giocando on line, con una piccola somma riesce a vincere un bel montepremi: 50 mila euro, un grande aiuto per chiunque, figurarsi per chi non ha reddito.

Stop al Rdc

Peccato che, per le norme che disciplinavano il beneficio del Rdc, anche i 50 mila euro sono “troppi”. Soprattutto se “dimentichi” di comunicarlo all’Inps. A luglio incassa quindi altri 1200 euro, proprio il reddito relativo ai mesi di giugno e luglio. Un controllo della Guardia di Finanza rivela però il jackpot e alla 55enne viene sospesa l’erogazione dell’assegno mensile. In più, finisce sotto inchiesta per la violazione delle normative relative proprio all’erogazione del reddito di cittadinanza.

Il processo

Per la 55enne si profila perciò l’udienza preliminare e i suoi legali, gli avvocati Maria Rita Mondello e Leandro Rivecchio, scelgono il rito abbreviato e la Giudice Tiziana Leanza la assolve per la particolare tenuità del fatto.



