Spaccano la vetrina con un'auto e rapinano la profumeria: arrestati in due - Tempostretto

A Santa Teresa di Riva i carabinieri hanno colto in flagranza due uomini di origini catanesi. Il bottino valeva 70mila euro

TAORMINA – I carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato due persone, entrambe di Catania, per furto aggravo all’interno di un esercizio commerciale, dopo averli fermati in flagranza di reato. Dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa, gli agenti si sono recati in una profumeria di Santa Teresa, dove hanno individuato un’autovettura con cui i due malviventi hanno spaccato le vetrine per poter fare ingresso nel locale.

I carabinieri hanno raggiunto il posto proprio mentre la vettura si allontanava in fuga, riscontrando evidenti danni al veicolo, subito abbandonato dai due uomini. Dopo una breve corsa a piedi, i due sono stati trovati mentre cercano di riorganizzarsi per far perdere le tracce. Sull’auto, intanto, è stata trovata l’intera refurtiva, composta da profumi, cosmetici e prodotti per la cura della persona. Il bottino aveva un valore di circa 70mila euro.

Dai controlli successivi, inoltre, è emerso che l’auto utilizzata era stata rubata nei giorni scorsi e così anche una seconda vettura, utilizzata per sbarrare la strada alle forze dell’ordine e permettere la fuga ai malviventi. I due sono stati fermati e trattenuti e dovranno rispondere anche del reato di ricettazione. Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura dei domiciliari.