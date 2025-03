Spatari: “La piscina UniMe riaprirà i primi di aprile”

Inizalmente era prevista l'apertura nel mese di febbraio. "Ma si tratta di un intervento strutturale ha richiesto più tempo", spiega la rettrice

MESSINA – Era prevista l’apertura nel mese di febbraio ma “si tratta di interventi strutturali che hanno richiesto più tempo”. La rettrice Giovanna Spatari aggiorna sulla piscina coperta della Ssd UniMe, alla Cittadella sportiva universitaria. “Oggi è in programma il sopralluogo finale. E, se tutto va bene, la piscina verrà riempita. Così l’apertura è prevista per la prossima settimana. Nei prossimi giorni comunicheremo la data”, spiega. Tra il 31 marzo e i primi di aprile, dunque.

Ha spiegato di recente la rettrice: “La chiusura della piscina per lavori di ristrutturazione si è resa necessaria per assicurare una migliore qualità dell’impianto, nel rispetto degli utenti”.

A chiedere aggiornamenti era stato un lettore nel mese di gennaio: “Una struttura di grande importanza per la nostra comunità e, in particolare, per tanti ragazzi, compresi quelli con disabilità, che lì trovavano un luogo sicuro per praticare sport. A settembre 2024, mio figlio, regolarmente iscritto ai corsi di nuoto, ha scoperto che la piscina coperta sarebbe rimasta chiusa per lavori di ristrutturazione. Il cartello dei lavori indicava una durata complessiva di 180 giorni, dal 4 giugno al primo dicembre 2024”.

