Spiagge messinesi sotto attacco tra strutture abusive e catene per le barche - Tempostretto

Interventi di polizia municipale e metropolitana al Ringo e a Briga Marina

MESSINA – Spiagge sotto attacco da parte di chi le sporca o le vuole utilizzare per scopi privati. Ieri la polizia metropolitana ha trovato una struttura in legno abusiva (nella foto), utile per ripararsi dal sole, a Briga Marina. E, nella spiaggia del Ringo, da poco restituita alla città e già utilizzata per arrostire la salsiccia, la polizia metropolitana (nella foto il comandante Giardina) ha trovato catene per ancorare le barche. Spesso trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto.

