Salsicciata al Ringo restituito alla città, le multe della polizia municipale - Tempostretto

Un cittadino segnala la presenza stasera di persone che usavano in maniera impropria lo spazio della spiaggia, con tanto di falò. Da qui l'intervento

MESSINA – La spiaggia del Ringo è stata restituita alla città. Ma stasera dei cittadini l’hanno utilizzata in maniera impropria, con tanto di falò, per fare la cosiddetta salsicciata. Da qui la segnalazione di un cittadino e l’intervento della polizia municipale, sezione Annona, che ha multato le persone in spiaggia. Presente sul posto pure il comandante della polizia metropolitana Giovanni Giardina.

Quello dell’utilizzo corretto degli spazi, assieme alla necessità di mantenere pulita la città, è un tema centrale se vogliamo risollevare Messina e pretendere il massimo dalle istituzioni.