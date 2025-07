Messina. L'uso di ombrelloni per "prenotare" spazi di spiaggia non è consentito in quanto si occupa impropriamente spazio demaniale

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La spiaggetta di S. Agata già occupata di prima mattina da tanti ombrelloni e anche una sedia. Aspettiamo un intervento risolutivo anche qui, dopo Ganzirri e Torre Faro”.