Spiaggia di Santa Margherita, sostituite le fioriere distrutte

Erano state vandalizzate da ignoti

Un gesto vile e senza senso ha tentato di rovinare la bellezza delle “isole verdi” sulla spiaggia di Santa Margherita, a Messina. Nei giorni scorsi, alcune anfore in terracotta, elementi distintivi del progetto di riqualificazione delle spiagge, sono state danneggiate da atti vandalici, scatenando l’indignazione delle istituzioni e della cittadinanza.

“Questo è quello che abbiamo trovato oggi sulla spiaggia di Santa Margherita… Non ci sono parole”, aveva commentato con amarezza il sindaco Federico Basile, denunciando l’accaduto. Il primo cittadino aveva sottolineato l’impegno dietro al progetto: “Da pochi giorni abbiamo terminato il progetto delle isole verdi sulle nostre spiagge: nuove docce, piante, contenitori per la raccolta differenziata, passerelle accessibili. Un grande sforzo, pensato per tutti e frutto di impegno e collaborazione e già vandalizzato a Santa Margherita. Dispiace vedere così tanto lavoro e rispetto per il bene comune messi in difficoltà dalla mancanza di rispetto di pochi.”

La risposta non si è fatta attendere e le anfore sono state prontamente ripristinate. “Abbiamo recuperato il possibile – dice Messina Servizi – perché crediamo nel riuso, nei gesti concreti, nella coerenza tra parole e azioni. Le altre anfore completamente distrutte le abbiamo sostituite. Perché chi ama questa città non si arrende”.