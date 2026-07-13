 Spiaggia occupata abusivamente: scattano sequestri e multe

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Redazione

Spiaggia occupata abusivamente: scattano sequestri e multe

lunedì 13 Luglio 2026 - 14:00

La Guardia Costiera di Sant'Agata di Militello è intervenuta a Caronia per liberare un tratto di arenile di 250 metri quadrati

SANT’AGATA DI MILITELLO – I militari della Guardia costiera di Sant’Agata di Militello sono intervenuti per liberare un tratto di spiaggia di 250 metri quadrati occupato abusivamente con attrezzature balneari di vario tipo. Sono stati sequestrati 60 oggetti collocati proprio per occupare spazio (sdraio e ombrelloni, ma non solo), e sono state elevate due sanzioni per un totale di 2.064 euro.

Nell’area occupata e diventata quasi un lido, mancava totalmente il servizio di assistenza bagnanti, oltre a ogni dotazione di sicurezza previste dalla legge. In mare, inoltre, sono state individuate 4 unità da diporto ormeggiate abusivamente. Contestata una sanzione da oltre 3mila euro.

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