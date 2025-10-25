“Spicchi” e “Rotelle”: Basile accoglie le pizzerie di Messina premiate dal Gambero Rosso

Il sindaco: "La città rappresentata da queste eccellenze". Ecco chi c'era e i punteggi

MESSINA – Il sindaco Federico Basile ha voluto ricevere a Palazzo Zanca le eccellenze della pizza messinesi. Si tratta delle attività che sono state premiate nei mesi scorsi dalla Guida Pizzerie d’Italia di Gambero Rosso. Un risultato importante, che celebra la bontà gastronomica e la preparazione di imprenditori e lavoratori. Cittadini che operano costantemente sul territorio, alla ricerca di un livello sempre più alto da offrire a Messina.

Basile: “Messina rappresentata da queste eccellenze”

Basile ha spiegato che “per la nostra città essere rappresentati in questa eccellenza significa molto. È un riconoscimento che dà visibilità non solo alle singole pizzerie, ma a tutta Messina, rafforzando la nostra immagine gastronomica e turistica”.

I locali di Messina premiati dal Gambero Rosso

A essere state ricevute sono state le pizzerie Basilicò, Barracuda, Piedimonte 1.0 e Via Lanterna premiate con due spicchi, la focacceria Francesco Arena premiata con due rotelle, e poi L’Orso e L’Orso in Teglia, rispettivamente con tre spicchi e tre rotelle. Basile ha voluto sottolineare come “L’Orso sia stata l’unica pizzeria in Sicilia ad avere contemporaneamente sia i tre spicchi che le tre rotelle e il secondo punteggio più alto dell’isola”. E inoltre ha voluto “ringraziare tutti gli imprenditori e le loro squadre per il lavoro, la passione e l’amore per la nostra terra che dimostrano ogni giorno. Siamo già al lavoro per idee e iniziative che rendano ancora più attrattive queste eccellenze anche per i turisti”.