Sponsorizzazioni per sbloccare pratiche all'Agenzia delle Entrate, i protagonisti parlano - Tempostretto

Come sono andati i faccia a faccia col giudice dopo l'inchiesta della Gdf di Messina

MESSINA – Hanno deciso di rispondere i protagonisti de l‘inchiesta della Guardia di Finanza su una serie di episodi di tentativi di ottenere sponsorizzazioni da parte del funzionario dell’Agenzia delle Entrate Roberto Gullo facendo leva sul proprio ruolo professionale. Convocati per l’interrogatorio di garanzia con la giudice per le indagini preliminari Simona Finocchiaro, che ha autorizzato i domiciliari per Gullo e la sospensione per 12 mesi dei commercialisti Antonino D’Andrea e Dario Grussu, hanno scelto di difendersi chiarendo il loro ruolo.

I faccia a faccia col giudice

Francesca Bonanzinga

Accompagnati dai rispettivi difensori, gli avvocati Giovanni Caroè e Nunzio Rosso, i due professionisti hanno respinto le accuse, contestualizzando le conversazioni intercettate e le dichiarazioni di alcuni clienti interrogati. In sostanza entrambi hanno ammesso di aver accompagnato le pratiche per le sponsorizzazioni, ma come operazioni assolutamente slegate dalle pratiche pendenti all’Agenzia delle Entrate da parte dei rispettivi clienti che le hanno sottoscritte. Nessuna pressione insomma, sui propri clienti per indurli a firmare le sponsorizzazioni, né favoritismi all’Agenzia da parte di Gullo. “Ha chiarito la sua posizione ed ha assoluta fiducia nell’operato della magistratura – dichiara l’avvocato Rosso alla fine dell’interrogatorio di garanzia ha proposito di Grusso – non escludiamo quindi il ricorso al Tribunale del Riesame”. Difeso dagli avvocati Monica Interdonato e Siracusano, è comparso anche Roberto Gullo. Agli interrogatori ha partecipato anche la sostituto procuratore Francesca Bonanzinga, titolare dell’inchiesta (nella foto).

Gli indagati e i fatti

Tentata concussione e false fatture alcuni dei reati, contestati a vario titolo, ai tre e agli altri 6 indagati, intercettati tra la fine del 2021 e l’anno successivo in conversazioni che secondo la Procura di Messina ricostruiscono un sistema, denunciato da un imprenditore alle Fiamme Gialle: Gullo si offriva di sbloccare pratiche e offriva altri vari favori ai professionisti e otteneva, facendo leva sul ruolo, secondo l’ipotesi d’accusa, sponsorizzazioni per la Top Spin Messina Tennis Tavolo, squadra che lo vede come team manager.