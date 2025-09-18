 SportCity Day 2025, Roccalumera tra gli oltre 260 comuni in tutta Italia

SportCity Day 2025, Roccalumera tra gli oltre 260 comuni in tutta Italia

Simone Milioti

SportCity Day 2025, Roccalumera tra gli oltre 260 comuni in tutta Italia

giovedì 18 Settembre 2025 - 15:30

Sport, inclusione e comunità si incontreranno per uno degli appuntamenti più attesi della stagione, iniziativa promossa dall'Aps Global Social Inclusive Asd

ROCCALUMERA – Iniziati i preparativi per vivere una giornata speciale con lo SportCity Day 2025, in programma domenica 21 settembre. La manifestazione, che coinvolgerà contemporaneamente oltre 260 comuni italiani, trasformerà le strade e le piazze in spazi dedicati allo sport e all’inclusione. Il programma prenderà il via alle ore 9 con la pedalata collettiva “Tutti in bici”, aperta a grandi e piccoli.

Dalle ore 10, in Piazza Santa Maria del Carmelo, in Via Caminiti e presso la palestra dell’Istituto Rosario Livatino, si terranno dimostrazioni di basket, attività con Doctor Bike, pallavolo con Roccalumera Pallavolo ed emozioni su due ruote con il CDST Bike. Un ruolo centrale sarà riservato alle discipline paralimpiche con la dimostrazione di showdown e la promozione del progetto Torball Giovani, che vedrà la partecipazione della squadra Settecolli di Scicli.

L’iniziativa è promossa dall’Aps Global Social Inclusive Asd in collaborazione con il Comune di Roccalumera. Durante la giornata sarà attiva anche una raccolta fondi curata dall’associazione di volontariato L’InCanto di Adriano. Sport, inclusione e comunità si incontreranno a Roccalumera per uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tindari Festival 2025: Il mito, la parola, la musica VIDEO
Area “ex I Hub”, ultime demolizioni a fine mese. “Sarà necessario chiudere il Cavallotti” VIDEO
Messina. Sei case confiscate alla mafia saranno destinate al risanamento
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED