SportCity Day 2025, Roccalumera tra gli oltre 260 comuni in tutta Italia

Sport, inclusione e comunità si incontreranno per uno degli appuntamenti più attesi della stagione, iniziativa promossa dall'Aps Global Social Inclusive Asd

ROCCALUMERA – Iniziati i preparativi per vivere una giornata speciale con lo SportCity Day 2025, in programma domenica 21 settembre. La manifestazione, che coinvolgerà contemporaneamente oltre 260 comuni italiani, trasformerà le strade e le piazze in spazi dedicati allo sport e all’inclusione. Il programma prenderà il via alle ore 9 con la pedalata collettiva “Tutti in bici”, aperta a grandi e piccoli.

Dalle ore 10, in Piazza Santa Maria del Carmelo, in Via Caminiti e presso la palestra dell’Istituto Rosario Livatino, si terranno dimostrazioni di basket, attività con Doctor Bike, pallavolo con Roccalumera Pallavolo ed emozioni su due ruote con il CDST Bike. Un ruolo centrale sarà riservato alle discipline paralimpiche con la dimostrazione di showdown e la promozione del progetto Torball Giovani, che vedrà la partecipazione della squadra Settecolli di Scicli.

L’iniziativa è promossa dall’Aps Global Social Inclusive Asd in collaborazione con il Comune di Roccalumera. Durante la giornata sarà attiva anche una raccolta fondi curata dall’associazione di volontariato L’InCanto di Adriano. Sport, inclusione e comunità si incontreranno a Roccalumera per uno degli appuntamenti più attesi della stagione.