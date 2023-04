Spring Drum Competition, a Messina il batterista di Ligabue e tante sorprese musicali - Tempostretto

Si chiama Ivano Zanotti ed è il presidente della giuria del concorso di batteria promosso dalla scuola di musica "Ritmo live"

Il 6 e 7 maggio, in esclusiva a Messina, presso il Teatro Leone XIII, si incontreranno molte persone che condividono la passione per la musica, persone di talento. Il concorso di batteria, organizzato dalla scuola di musica “Ritmo live” e giunto alla sua IV edizione, si sta rapidamente guadagnando una grande reputazione per la sua scena musicale diversificata e dinamica. In questi anni è divenuto un punto di riferimento nel panorama culturale regionale e nazionale.

Un evento unico reso internazionale dalla presenza di tantissimi partecipanti. Musicisti provenienti da tutta Italia che condividono la stessa passione. Un modo per creare collaborazioni musicali e per conoscere persone che parlano e soprattutto suonano la stessa lingua! Una parte importante dell’evento è rappresentata dalla presenza di Ivano Zanotti, uno dei più grandi batteristi italiani, che, presiederà la giuria del concorso e terrà una Drum Clinic domenica 7 maggio alle ore 16.00.

Oltre ad essere il batterista di Ligabue, Ivano ha una strepitosa carriera che lo vede impegnato in grandissime collaborazioni con alcuni dei più importanti artisti italiani come Loredana Bertè, Vasco Rossi, Eugenio Finardi, Alan Sorrenti, Stef Burns, Anna Oxa, Brian Auger, Federico Poggipollini, Maurizio Solieri, Rudy Rotta e moltissimi altri. Lo spirito della manifestazione incoraggia i batteristi a non competere ma a collaborare e godere l’esperienza in un clima professionale, sereno e disteso. In tutte le fasi la commissione artistica si confronta con i batteristi per condividere l’esperienza dal punto di vista musicale e professionale, offrendo pareri, suggerimenti e consigli. Tutto per tracciare un percorso di crescita specifico per ogni singolo musicista partecipante. L’obiettivo è quello di rendere l’esperienza il più utile possibile partendo da una base organizzativa solida. Assistenza dedicata, tempi di attesa ridotti, accoglienza garbata dello staff, professionalità e umanità della commissione sono alcuni degli aspetti che rendono Spring Drum Competition un’esperienza positiva e costruttiva.

L’associazione Musicale Ritmo Live con sede a Messina è conosciuta infatti per questo, offrire nella propria città, un palcoscenico ispiratore a tutti i candidati e consentire ad artisti, partecipanti, ospiti, visitatori di vivere una meravigliosa esperienza musicale e turistica.

“Questo concorso è diventato un appuntamento importante ed unico perché offre un palcoscenico nel sud Italia per la diffusione e lo studio della Batteria, realtà presente nei Conservatori e nelle scuole di musica e per questo è importante cogliere questa opportunità di partecipare”, sottolinea la direttrice della scuola di Maria Grazia Armaleo.