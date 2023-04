Tre squalificati nel Messina, assenze pesanti contro la Juve Stabia - Tempostretto

L'espulsione di Curiale contro il Picerno costa più di una giornata all'attaccante biancoscudato, mancheranno altre due pedine fondamentali per Raciti

MESSINA – Il pari di Picerno, lasciato riposare qualche giorno, fa emergere le contraddizioni di un punto guadagnato in classifica ma che non semplifica l’avvicinarsi della salvezza diretta, anzi quasi la esclude. La vittoria del Monterosi Tuscia infatti nel derby contro la Viterbese nel posticipo della terzultima giornata di campionato infatti ha fatto perdere una posizione in classifica al Messina. A qualche giorno dalla sfida in Basilicata arriva il referto del giudice sportivo che ha estromesso dalla prossima sfida contro la Juve Stabia tre giocatori dell’Acr Messina.

La partita contro i campani si giocherà al Franco Scoglio alle ore 17:30, tutto il girone C scenderà in campo alla stessa ora dello stesso giorno, ma in campo non ci saranno sicuramente Davis Curiale, Ermanno Fumagalli e Christian Celesia. I tre sono infatti citati dal giudice sportivo, squalificati e saranno sicuramente assenti, si spera che in settimana si possano recuperare al 100% Kragl e Ragusa, due grandi assenti della trasferta di Picerno. Tra i diffidati del Messina adesso restano solo Ibou Balde e Leandro Versienti.

Assenze pesanti nello scacchiere di Raciti

Espulso al 45° minuto del secondo tempo “per aver tenuto una condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario”, si legge nel referto del giudice sportivo, Davis Curiale “spintonava con la mano destra il volto dell’avversario”. La squalificata inflitta all’attaccante italo-tedesco è di due giornate, le ultime due del campionato e se il Messina dovesse arrivare allo spareggio salvezza, senza salvarsi direttamente, Curiale potrebbe tornare a disposizione di Raciti. In attacco comunque il tecnico biancoscudato ha l’imbarazzo della scelta.

Ha ricevuto un’ammonizione ed era diffidato anche Ermanno Fumagalli portiere sempre titolare da quando è arrivato dal mercato invernale che ha tenuto la porta blindata in sei occasioni su sedici, ultima la trasferta di Picerno dove ha effettuato un paio di parate salva risultato. Il portiere di Treviglio spesso si è fatto ammonire perdendo con furbizia tempo nei rilanci, nella sfida del “Donato Curcio” invece un chiarimento chiesto all’arbitro fuori dalla propria area di rigore è costata a lui la decima ammonizione e la squalifica per la prossima gara. Rivedremo in campo dunque Michal Lewandowski che non gioca da fine dicembre quando il Messina di Cinelli, dopo le dimissioni di Auteri, fu sconfitto a Crotone per 1-0.

Squalifica per l’ammonizione in recidiva, è stata la quinta, per il terzino sinistro Christian Celesia, anche lui molto utilizzato da Raciti in questa seconda parte di campionato. Diventato titolare fisso del 4-4-1-1 di Raciti il classe 2002 torinese ha collezionato sin qui 12 presenze col Messina (11 da titolare e 1 da subentrato). Sempre dal referto risultano ammonizioni per Mallamo (sesta) e Trasciani (undicesima) che è il giocatore più ammonito del Messina in questa stagione). Proprio quest’ultimo ha già sostituito sulla fascia sinistra Celesia nella difesa a quattro, ma nell’ultima giornata Raciti si è affidato ad un inedito 3-5-2 che potrebbe vedere come quinto di sinistra anche Versienti.

Articoli correlati