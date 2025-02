SS113 dir chiusa, Cgil Messina: “Risorse per la messa in sicurezza, non per il ponte sullo Stretto”

Il segretario generale Patti: "Il territorio è in piena emergenza"

MESSINA – Il segretario generale di Cgil Messina Pietro Patti ha puntato l’indice verso la messa in sicurezza del territorio dopo il caso della chiusura di un tratto di ss113 dir all’altezza di San Saba. Patti ha affermato: “Il cedimento sulla SS 113 è solo l’ultima criticità a cui assistiamo nel territorio ed è un’ulteriore dimostrazione di come lo stesso sia in piena emergenza”.

Il sindacato ha sottolineato che “dalla zona jonica a quella tirrenica è un susseguirsi di frane, strade e ponti chiusi, principali assi viari off-limits che rendono i collegamenti precari, comuni e villaggi isolati, con disagi e rischi per tante cittadine e tanti cittadini, è questa la fotografia di un territorio che sta mostrando sempre più gravi fragilità e che chiede che i soldi vadano spesi per garantire la sicurezza delle comunità e migliori condizioni”.

Per questo “la Cgil Messina torna a dire ai governi, alle istituzioni e alla politica di occuparsi seriamente di questa emergenza che ha pesanti conseguenze sulla vita delle persone. È un nuovo grido quello che lancia oggi il sindacato che rivendica opere necessarie e che dice ancora no allo spreco di risorse pubbliche su un’infrastruttura come il Ponte“.

